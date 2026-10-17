Fernando Alonso is gespot tijdens een rallytest in Marokko. Hoewel de Aston Martin-coureur ontkent dat hij deel zal nemen aan de Dakar Rally in 2027, laaien de geruchten over een eventuele deelname weer op door de aanwezigheid van de Spanjaard in de Marokkaanse woestijn.

Onlangs maakte Fernando Alonso bekend dat hij in 2027 bij Aston Martin in de Formule 1 zal blijven rijden. Toch werd al snel duidelijk dat de Spanjaard hintte op nog een ander uitstapje in de racerij. In welke andere raceklasse Alonso volgend jaar eventueel zal deelnemen, deed hij vooralsnog geen uitspraken over.

Alonso wordt in de geruchtenmolen vooral in verband gebracht met de prestigieuze Dakar Rally in januari 2027. In Singapore ontkende de Spanjaard een deelname aan deze wedstrijd alleen stellig. “Ik heb de geruchten ook gelezen”, zei Alonso. “Maar nee, fysiek gezien denk ik niet dat het mogelijk is. Het is bijna onmogelijk om twee veeleisende programma’s als een Formule 1-kampioenschap en de Dakar Rally te combineren.”

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Volgens de Aston Martin-coureur moeten fans wachten op een eventuele officiële aankondiging. “Wanneer ik aan een volgende uitdaging begin, zal ik dat zelf wel bekendmaken. Dan is het geen gerucht meer, maar breng ik het nieuws zelf. Dat zal pas gebeuren wanneer ik vind dat de voorbereiding goed genoeg is en het een risico is dat de moeite waard is om te nemen.”

Fernando Alonso test in Marokkaanse woestijn

Op sociale media circuleren inmiddels beelden van Alonso in de Marokkaanse woestijn. Volgens bronnen zou de Spanjaard daar zijn voor een rallytest met Prodrive. Het rallyteam werkte voorheen samen met Dacia, maar is al jarenlang vaste technische partner van de GT-wagens van Aston Martin. De deelname van Alonso aan de Dakar Rally zou naar verluidt in een tot Aston Martin omgebouwde Dacia Sandrider zijn. Alonso stapte vrijdag nog in een zwarte wagen zonder branding.

Het zou dus kunnen dat Alonso zich aan het voorbereiden is op een deelname aan de Dakar Rally, maar het zou ook zomaar kunnen dat de 45-jarige nog aan het oriënteren is voor een eventueel uitstapje. In 2020 deed hij ook al mee aan de Dakar Rally. De Aston Martin-coureur eindigde toen op de dertiende plaats in het algemeen klassement.

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