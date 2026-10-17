Liam Lawson zal volgende week voorafgaand aan het Grand Prix-weekend in de Verenigde Staten een bijzondere nevenactiviteit ondernemen. De Racing Bulls-coureur is namelijk de hoofdact van de live VCARB Garage Sessions. Lawson zal hierbij optreden samen met zijn broer en jeugdvrienden.

Liam Lawson zal op 22 oktober live optreden in hotel Inn Cahoots in Austin. De Nieuw-Zeelander zal daar tijdens “Liam Lawson & Friends”, een evenement georganiseerd door het team van Racing Bulls, het podium betreden met zijn broer Marcus en jeugdvrienden Thomas en Harrison. Lawson zal in deze band de gitaar bespelen.

LEES OOK: Ferrari geeft F2-coureur Dino Beganovic nieuwe rol als reservecoureur voor 2027

Het optreden in de stad in Texas belooft een avond vol countrymuziek te worden. Naast Lawson en zijn vrienden staan ook Jonny Capeci, Scoot Teasley, Jess Farren, Alison Nichols en Drake Milligan op het programma. “Het is zo’n situatie waarbij je je nooit helemaal voorbereid voelt. Je kunt altijd nog meer doen, maar mijn werk is zo specifiek dat het lastig kan zijn om dit in mijn dagelijkse routine in te passen”, vertelde Lawson over zijn aanstaande optreden.

Lawson is bloednerveus voor optreden in Austin

De Nieuw-Zeelander kijkt met gemengde gevoelens uit naar de bijzondere avond. “Ik ben enthousiast, maar ook heel, heel nerveus. Het is best gaaf dat mijn broer en mijn jeugdvrienden erbij zijn, met wie ik al sinds mijn achtste speel”, aldus Lawson. Fans in Austin die het optreden van de Formule 1-coureur willen zien kunnen een kaartje kopen.

De aankondiging van het concert van de Racing Bulls-coureur valt samen met een aankondiging van een samenwerking met gitaarfabrikant Taylor Guitars. Lawson heeft samen met dit merk een eigen gitaar uitgebracht. De gitaar is roze-wit en bevat zijn eigen startnummer #30.

Lees hier alles over de GP Verenigde Staten

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.