Dino Beganovic is vanaf 2027 de nieuwe ontwikkelings- en reservecoureur bij Ferrari. De Zweeds-Bosnische coureur rijdt nu nog in de Formule 2, maar ziet na dit seizoen zijn juniorcarrière bij de Ferrari Driver Academy tot een einde komen. Beganovic ‘studeert af’ van het opleidingsprogramma van de Italianen samen met Rafael Câmara, die in 2027 bij Haas in de F1-bolide plaatsneemt.

Ferrari kondigde de benoeming van Dino Beganovic aan als onderdeel van het persbericht over de nieuwe lichting coureurs voor de Ferrari Driver Academy. Beganovic is samen met Rafael Câmara een van de twee jonge coureurs die ‘afstudeert’ aan het opleidingsprogramma van de Scuderia. Maar terwijl Câmara zijn carrière doorzet in de Formule 1 bij het team van Haas, wordt Beganovic de nieuwe reservecoureur bij Ferrari. Hij deelt zijn taken vanaf 2027 met Antonio Giovinazzi.

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Rafael Câmara

Beganovic rijdt nu, net als Câmara, nog in de Formule 2. De Braziliaan heeft echter de leiding in het kampioenschap in handen, terwijl Beganovic met zeventig WK-punten achterstand op plek vijf staat. De Zweeds-Bosnisch autocoureur is al zeven jaar onderdeel van de Ferrari Driver Academy, en won in die tijd races in elke opstapklasse waarin hij aan de start verscheen. Met de promotie naar reservecoureur voor Formule 1 komt er een einde aan de juniorcarrière van Beganovic zonder een voltijdstoeltje in de koningsklasse.

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