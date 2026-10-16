Met de komst van Rafael Câmara bij Haas in 2027 heeft het team zijn tweede Ferrari Driver Academy-coureur in twee jaar tijd gecontracteerd. Daarnaast neemt het Amerikaanse team ook de krachtbronnen af van de Scuderia, waardoor de suggestie werd gewekt dat Haas een soort ‘B-team’ van Ferrari is. Teambaas Ayao Komatsu benadrukt echter dat de uiteindelijke coureurskeuze uiteindelijk toch bij Haas zelf lag: “Dat gedoe over een Ferrari B-team is gewoon niet eens aan de orde.”

Haas kondigde op donderdag de komst van Formule 2-coureur Rafael Câmara aan voor het 2027-seizoen. De verwachting is dat Câmara naast Oliver Bearman zal plaatsnemen. Beide coureurs waren eerder onderdeel van de Ferrari Driver Academy en zijn nog steeds verbonden aan de Scuderia. Teambaas Ayao Komatsu ziet Haas echter niet als een soort ‘B-team’ voor de Italiaanse renstal.

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“Onze samenwerking met Ferrari geeft ons juist toegang tot deze Ferrari Academy-coureurs”, vertelt hij aan verschillende media. “Dus, Ollie Bearman, dankzij onze band met Ferrari kregen we de kans om hem in Mexico te testen (in 2024, red.). En dankzij de samenwerking kregen we vervolgens de kans om Rafa (Câmara, red.) in Portimão te testen.”

‘Haas kiest coureurs zelf’

Uiteindelijk lag de keuze om Câmara wel of niet te contracteren altijd bij Haas, benadrukt Komatsu. “Maar het is net als toen we Ollie aannamen. Ferrari heeft op geen enkel moment druk op ons uitgeoefend met: ‘O, Ayao, kun je Ollie aannemen omdat hij een Ferrari Driver Academy-coureur is en een racezitje nodig heeft, of kun je Rafa aannemen omdat hij de F2 gaat winnen en echt in de Formule 1 moet rijden?’ Niets van dat alles. We kiezen coureurs volledig zelf. Dat gedoe over een Ferrari B-team is gewoon niet eens aan de orde.”

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