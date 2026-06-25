Fernando Alonso heeft uitgehaald naar de felle, aanhoudende kritiek op Aston Martin. De Britse renstal rijdt door meerdere problemen dit jaar achteraan de Formule 1-grid, en heeft de nodige kritiek daardoor al te verduren gehad. Volgens Alonso moeten mensen – vooral online – niet vergeten dat er duizenden medewerkers keihard werken om oplossingen te vinden: ‘Het neigt nu naar online misbruik’.

Een bizar gerucht stak tijdens de afgelopen GP Catalonië de kop op: Fernando Alonso zou een overstap overwegen naar oude werkgever Alpine. De Spanjaard stelt een Grand Prix later de Britse renstal gerust en benadrukt nog altijd in het Aston Martin-project te geloven. “Er zijn altijd geruchten”, vertelt Alonso aan de in Oostenrijk aanwezige media wanneer de Alpine-speculaties ter sprake komen.

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“We zijn door de buitenwereld erg slecht behandeld, maar dat is normaal. We presteren ondermaats, we zitten in een moeilijke periode, en als de zomerstop eraan komt, doen er altijd geruchten de ronde”, vervolgt de Spaanse vedette. “Maar mijn betrokkenheid bij Aston Martin reikt verder dan mijn tijd achter het stuur, en ik geloof in dit project. We hebben de juiste mensen. Met Adrian Newey hebben we natuurlijk de allerbeste. We hebben Honda. We zijn met een achterstand begonnen, ja, dat begrijpen we, maar we proberen de zaken zo snel mogelijk op orde te krijgen.”

‘Neigt soms zelfs naar online misbruik’

Voor Alonso voelt alle kritiek – vooral via sociale media – zelfs op de rand van ‘online misbruik’. “We zijn een makkelijk doelwit omdat we achteraan rijden, en er zijn al die sociale media en al die dingen en grappen die je over ons kunt maken. Maar het neigt al gauw richting online misbruik”, zegt de Spanjaard. “We zijn niet blij met onze positie, maar we zijn harde werkers. Bij Aston Martin zijn we met duizend harde werkers van maandag tot en met zondag acht uur per dag bezig met onze problemen oplossen.”

“De problemen zullen worden opgelost”, houdt de Aston Martin-coureur het de moed erin. “Het is een kwestie van tijd. Ik geloof in het project. Ik vertrouw mijn team, en we zitten allemaal in hetzelfde schuitje.”

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