Autocoureur en F1-analist Tom Coronel heeft exclusief voor FORMULE 1 Magazine een tussenrapport gemaakt op basis van de eerste seizoenshelft. Zonder een blad voor de mond te nemen geeft hij alle coureurs een cijfer met bijbehorende toelichting. In de aanloop naar de Dutch GP in Zandvoort laten we iedere dag iemand de revue passeren.

Vandaag: Fernando Alonso. Cijfer: 5,7.

Tom Coronel: “Als Steven Spielberg regisseur van deze film was geweest, had hij Alonso laten meestrijden om de wereldtitel. Dan was de cirkel rond geweest en was het een serieuze kaskraker geworden. Maar de realiteit is anders: Aston Martin heeft terrein verloren ten opzichte van de topteams. En Alonso is daarvan het slachtoffer. Hij scoort wel veel beter dan zijn teamgenoot.”

“Aan de ene kant zeg je: Lawrence Stroll is een slimme zakenman die het allemaal tot in de puntjes coördineert en regelt. Aan de andere kant denk ik: je vraagt om problemen, want je hebt de tweede rijder, je eigen zoon, zelf gekozen. Alonso heeft ruim twee keer zoveel punten als Lance Stroll, dat zegt veel. Aan de andere kant laat hij ook wel steekjes vallen, al zijn het er niet zoveel als het team waarin hij rijdt. Een 5,7 dus, een hele nipte voldoende.”