Ferrari niet gespaard door Ross Brawn: ‘Coureurs begingen de kardinale zonde’

F1-topman Ross Brawn windt er geen doekjes om, zijn oude liefde Ferrari heeft nog een lange weg te gaan om er weer bovenop te komen. “Ze moeten haast gaan maken en uitzoeken waar het aan ligt. Nu lopen ze ver achter op de concurrentie.”

Charles Leclerc en Sebastian Vettel tekenden voor het slechtst mogelijke scenario voor de Scuderia. De SF1000 is al niet vooruit te branden, de twee begonnen vanaf de tiende en veertiende positie om vervolgens in de eerste ronde door Leclercs toedoen met elkaar in botsing te komen.

“Als teambaas wil je dit niet zien gebeuren. Dit zal Ferrari nog veel meer pijn doen aangezien ze zo hard hebben gewerkt om hun verbeterde aerodynamische pakket een week naar voren te kunnen halen. Door deze crash kunnen ze niet gaan vergelijken met de race van vorige week.”

Ook al werd er dit weekend groen licht gegeven voor het Ferrari-feestje op Mugello, verder was het een weekend om te vergeten. “Seb en Charles begingen de kardinale zonde: tegen elkaar aan rijden en de auto’s in de openingsfase al aan de kant moeten zetten. (…) Charles deed het beste en nam alle schuld van het ongeluk op zich maar het helpt niets. Nu hebben de engineers in de fabriek nog veel meer werk te verrichten.”

En wat het ook niet makkelijk maakt in Italië is dat alles wat Ferrari doet, onder het vergrootglas komt te liggen. “Van alle teams op de grid ligt Ferrari het meest onder de loep in de media, vooral in het thuisland. Ik weet uit ervaring dat de druk van de media in Italië ongelooflijk intens kan zijn. Je moet er alles aan doen om te voorkomen dat niet zijn effect gaat hebben op je mensen.”

“Management moet daarmee omgaan en vertrouwen geven aan het personeel, de focus houden op je taak. Dit gaan ze niet omdraaien op korte termijn, er is nog een lange weg te gaan voor hen. Maar ze moeten haast maken, ze lopen ver achter op de concurrentie.”