Brawn vol bewondering voor Verstappen: ‘Op puntje van m’n stoel bij gevecht met Bottas’

Het was dan wel een duel waarvan de winnaar wel vaststond maar desondanks was het gevecht tussen Max Verstappen en Valtteri Bottas in de slotfase gisteren ook wat F1-topman Ross Brawn betreft één van de hoogtepunten. “Niemand krijgt meer uit die auto dan Max Verstappen.”

De Nederlander lag in de slotfase van de race op de tweede plek toen zijn banden (10 ronden ouder dan die van Bottas) aan het eind van hun latijn waren. Daarnaast hielp een beschadigde voorvleugel ook niet mee, volgens dr. Helmut Marko kostte dat Verstappen zelfs een seconde per rondje. Het gevolg was in ieder geval dat de Fin rap dichterbij kon komen maar een makkie werd het niet.

Lees ook: Verstappen na eerste podium: ‘Om mee te doen om de titel moet je races winnen’

Verstappen verdedigde in de hairpin zijn positie aan de binnenkant waarna Bottas achterlangs kruiste. Op het rechte stuk richting bocht 4 kwam de Mercedes alsnog langszij maar daarmee was het niet gedaan, Verstappen reageerde en kwam uitkomen bocht 4 er weer naast om alsnog de tweede plek vast te houden. Het tekende competitieve natuur van Verstappen, schrijft Ross Brawn in zijn column.

Tekst gaat verder onder de foto

“Red Bull heeft nog niet de snelheid om Mercedes op prestatie uit te kunnen dagen. Maar dat weerhield Max er niet van om het toch te proberen. Hij leverde weer een typerende maximale prestatie met het materiaal dat hij voor handen heeft. Ik denk niet dat iemand anders er nog meer uit had kunnen halen. Zijn vastberadenheid om terug te vechten tegen Valtteri, nadat hij al gepasseerd was, had ons op het puntje van de stoel. Ook al wisten we wel dat de uitkomst al vaststond.”

Lees ook: Wolff over waar Mercedes het van Red Bull wint: ‘Maar van allebei niet alles gezien’

Maar, ook Brawn constateert dat er nog werk aan de winkel is voor Red Bull is. “Ze hebben vooruitgang geboekt tijdens de winter en het is duidelijk dat zij de grootste bedreiging vormen voor Mercedes, Hamilton heeft ook nog gezegd dit weekend.”