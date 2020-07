Verstappen na eerste podium: ‘Om mee te doen om de titel moet je races winnen’

Èven was het leuk, voor de rest was het saai. Dat was de analyse van Max Verstappen na de GP van Steiermark waarin hij als derde eindigde. “Een podium is leuk maar er is nog heel veel werk te doen.”

Verstappen, vertrokken vanaf de tweede plek, zal al snel klem in de Mercedes-sandwich. Voor hem sloeg Lewis Hamilton als snel een gat van zo’n 5 seconden wat de Brit vervolgens vrij simpel wist te managen. Achter Verstappen bleef Valtteri Bottas op het vinkentouw. Red Bull trachtte nog iets te forceren door redelijk vroeg te stoppen terwijl Bottas tien ronden langer doorreed.

“Lewis was gewoon aan het managen,hij weet natuurlijk mijn rondetijden. Ik doe van mij en als ik meer pushte, deed hij dat ook. En als we allebei pushten, was hij toch sneller. Dan zie je het verschil, we zijn te langzaam.”

In de slotfase meldde de Fin zich alsnog aan de staart van Verstappen die op dat moment met de grip van zijn auto. “Toen Valtteri me passeerde, heb ik het nog heel moeilijk gemaakt. Ik wist dat hij er toch wel langs zou gaan, dat gevecht was nog wel even leuk. De rest was van de race was vrij saai eigenlijk”, aldus de Nederlander na de race.

‘Voor een titel moet je races winnen’

“Het gat naar achteren was enorm, daar schrok wel een beetje van. Al had het niet uitgemaakt als Alex erbij had gezeten, was leuk voor hem geweest natuurlijk maar dat had vandaag het verschil niet gemaakt zoals bijvoorbeeld in Hongarije vorig jaar. Maar nogmaals, we zijn gewoon nog niet goed genoeg. Van 0 punten vorige week naar nu een podium is een goed begin. Maar we willen winnen, we willen meedoen om de titel en daarvoor moet je races winnen.”

“We moeten alles eens goed bekijken, op de rechte stukken verliezen we heel veel. Er moet hard gewerkt worden om het gat te dichten.” En zijn antwoord op de vraag op de strategie anders had gekund, zei eigenlijk ook veel: “We kunnen doen wat we willen, er verandert toch niets. Misschien was het iets te vroeg, ik wist dat mijn banden aan het einde van de race op zouden zijn. Maar het is wat het is. Ik weet niet of er volgende week in Hongarije updates zijn, dat zien we dan wel.”

Op de radio kreeg ove Verstappen te horen dat hij schade zou hebben. “Ik weet niet waar dat is ontstaan. Dat werd me ineens verteld. De endplates van de achtervleugels schijnen er ook ineens afgevallen te zijn. Ik weet het niet. We hebben meer grip nodig.”

