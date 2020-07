Hamilton geniet van zege en dominante rit: ‘Voelt alsof het een tijdje geleden was!’

Lewis Hamilton noemt het ‘heerlijk’ om weer op de hoogste trede van het podium te staan en de dienst uit te maken in zijn sterke Mercedes. “Het is geweldig om hier te staan en rijden, met zulke performance.”

“Het voelt eigenlijk alsof het weer een tijdje geleden was”, lacht Hamilton na zijn eerste zege sinds de slotrace van 2019, de Grand Prix van Abu Dhabi van begin december. Na de lange onderbreking vanwege de uitbraak van het coronavirus, moest Hamilton vorige week bij de uitgestelde seizoensstart genoegen nemen met de vierde plek. “Dus dit was wel duidelijk een stap vooruit”, haalt hij aan.

“Het eerste weekend hier was lastig”, memoreert Hamilton, op wie in raceweekend nummer twee op de Red Bull Ring zowel in de natte kwalificatie (pole met 1.2 seconde voorsprong op Max Verstappen) als de droge race geen maat stond. “Dit is een gek jaar, maar het is geweldig hier te staan en hier zo te rijden met zulke performance“, prijst hij zijn team.

De Mercedes W11 lijkt ook weer ‘gewoon’ de snelste auto, al moest Hamilton de zwarte bolide wel enigszins sparen op de ruige Red Bull Ring. “Ik moest ‘m van de kerbs houden en thuisbrengen”, vertelt hij, maar het tempo was dus alsnog goed genoeg. De Brit won met dertien tellen voorsprong op teamgenoot Valtteri Bottas en 33 naar Verstappen (al maakte de Nederlander nog een late pitstop).

Dat hij gelijk na het wat teleurstellend verlopen eerste weekend op de Oostenrijkse omloop kon terugslaan, doet Hamilton genoegen. “Ik hou hiervan, ben dol op back-to-back races. Van mij mag het het hele jaar zo doorgaan. Hoewel, dan heb ik tussendoor misschien wel vakantie nodig”, grapt de nummer twee uit het WK, die op 37 punten staat tegenover Bottas met 43.