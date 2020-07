Wolff: ‘Kerbstones vermijden wordt lastig, zeker met Verstappen achter ons’

Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt dat het een lastige taak wordt voor het team om de kerbstones te vermijden en dat dit het team opnieuw ‘hoofdpijn’ kan bezorgen. Het zal vooral lastig worden voor Lewis Hamilton omdat Max Verstappen naast hem start, geeft Wolff toe.

Tijdens de Grand Prix van Oostenrijk vorige week kregen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas herhaaldelijk te horen dat ze kerbstones moesten vermijden, omdat dit problemen zou veroorzaken aan de versnellingsbak. Wolff gaf na de race te kennen dat het probleem al direct bij de start begon, maar voor dit weekend zou het team de problemen hebben opgelost. Mercedes wil het zekere voor het onzekere nemen, maar Wolff geeft toe dat het een lastige klus wordt voor zijn coureurs.

“Er zullen rondes zijn waarin het onmogelijk is om de kerbstones te vermijden”, vertelt Wolff. “Waar Max ook rijdt – aan de leiding of achter ons – het zal onmogelijk zijn om een beetje te cruisen en de kerbstones netjes te vermijden. Het gaat om het constant afslachten van de ophanging, dat is iets dat ons hoofdpijn zal bezorgen”, aldus de Oostenrijker.

Op een kletsnatte Red Bull Ring gaf Hamilton zaterdag een masterclass door de poleposition te veroveren met een ruime marge van een seconde naar Verstappen. Bottas zal de race vanaf de vierde plaats starten, achter de McLaren van Carlos Sainz.

