Preview: Ronde II van Verstappen vs Mercedes op de Red Bull Ring, nu een echt gevecht?

De Grand Prix van Steiermark wordt ronde twee van Max Verstappen versus Mercedes op de Red Bull Ring: dit keer hopelijk rechtstreeks en op volle kracht. Achter deze vermoedelijke strijd om de zege is de vraag wat subtoppers McLaren en Renault kunnen, en of Ferrari de mêlee in de middenmoot kan ontstijgen.

Nu een echt gevecht?

De Grand Prix van Oostenrijk van vorige week, nummer één van de twee nummers op Red Bulls Ring, begon met een interessant scenario: Verstappen op P3 op medium-banden, de in de kwalificatie veel snellere Mercedessen op softs. Nog voor de strategische strijd goed en wel kon beginnen, stond Verstappens Red Bull echter alweer in de pits geparkeerd met een elektrisch (motor)probleem, en Verstappen uitleg te geven tegenover de camera’s van Sky Sports en co.

Verstappens teamgenoot Alexander Albon maakte het Mercedes tussen een kleine handvol safetycars nog even moeilijk, met eveneens een afwijkende strategie. Al kwam dat ook omdat Mercedes met de handrem erop reed, vanwege zorgen om de betrouwbaarheid. Een week later zijn we weer op hetzelfde circuit, maar ziet het beeld er anders uit: bij Mercedes zou de betrouwbaarheid verbeterd zijn, terwijl Verstappen vrijdag op een droge baan een tikkie sneller was in zijn verbeterde RB16.

De sequel in Spielberg belooft dus meer een straight fight te worden, met hopelijk antwoord op de vraag hoe de verhoudingen nou écht liggen. Op een dag waarin de regen van zaterdag als het goed is achterwege blijft, maar het tegelijkertijd een flink stuk koeler zou moeten zijn dan toen Verstappen op een snikhete vrijdag de tijdenlijsten aanvoerde, zijn er zo vraagtekens te over. Daarbij ligt alles qua strategie open, met een vrije bandenkeuze na de natte kwalificatie die Lewis Hamilton domineerde.

Red Bull deed daarbij vrijdag geen echte racesimulatie op zachte banden, Mercedes weer niet op mediums. Verstappen sprak van een goed gevoel, “veel beter dan vorige week”, Hamilton klaagde juist dat hij dat “gedurende VT2 kwijtraakte”. Red Bull was ondertussen sneller in trage bochten, maar weer langzamer in de snelle. Volgt u het nog? Het is een lange manier om te zeggen dat het alle kanten op kan, met Hamilton op pole, Verstappen in de aanval vanaf P2 en WK-leider Valtteri Bottas op plek vier.

Best of the rest en de Racing Point-raket



Smooth operator Carlos Sainz scoorde zaterdag in de kwalificatie zijn beste startplek ooit, met een derde tijd. Namens Renault staat Esteban Ocon (vijfde) echter niet ver bij hem vandaan, waarmee de rivaliteit tussen de beoogde best of the rest-teams weer flink zal oplaaien op de baan. Zeker gezien nummer acht Daniel Ricciardo en nummer negen (na een gridstraf) Lando Norris ook nog een woordje kunnen meespreken.

Had vrijdag echter gevraagd wie achter de topteams de dienst zou uitmaken, en iedereen had naar Racing Points ‘roze Mercedessen’ gewezen, die toen als een raket gingen. Maar in de natte kwalificatie ging ‘Copy Point’ kopje onder. Goede kans echter dat Lance Stroll (twaalfde) en Sergio Pérez (zeventiende) nog naar voren schieten. Zo belooft de strijd om de plekken net naast het podium – of erop, als het weer chaos wordt – weer fel te worden, met ook Red Bull-secondant Alexander Albon erin verwikkeld.

Ferrari’s falen

Je zou het in deze opsomming der subtoppers haast vergeten, maar het roemruchte Ferrari hoort daar dit jaar ook onder. Charles Leclerc won de strijd in de subtop nog wel tijdens het openingsweekend in Oostenrijk en hield er prompt een tweede plek aan over. Toen startte hij echter als zevende, deze zondag start hij na een in het water gevallen kwalificatie en straf als veertiende. “We zijn gewoon niet snel genoeg”, stak hij zijn oordeel over de Scuderia’s vorm niet onder stoelen of banken.

Teamgenoot Sebastian Vettel, voor hem is volgend jaar géén stoeltje meer bij de Scuderia, plaatste zich als tiende. De Duitser draaide vorig weekend inclusief Dreher (spin) een drama van een race af, maar voelt zich beter nu zijn Ferrari na wat aanpassingen ‘als een andere auto aanvoelt’. Aan te ambitieuze voorspellingen laat Vettel zich door het tempogebrek toch niet verleiden. “We gaan alles geven, maar moeten het ook maar ondergaan.” Ferrari lijkt zich zo in de mêlee in de middenmoot te mengen.

En verder…

… Twintig auto’s aan de start, elf rijdend aan de finish: de vorige race op de Red Bull Ring was een uitputtingsslag. Oké, het is nu koeler en de teams hebben bijgeleerd, maar het blijft een autosloper.

… Pierre Gasly is sinds zijn degradatie van Red Bull naar Alpha Tauri aan een revival bezig en imponeerde in de kwalificatie met P8 (zevende door Norris’ gridstraf) in de nukkige AT01.

… George Russell liet zich ook van zijn beste kant zien, met een ‘ongelofelijke’ kwalificatie voor Williams, dat voor het eerst sinds 2018 aan Q1 ontsnapte. De race zal echter lastiger worden.

… Al kort aangekaart, maar erkend regenrijder Ocon stuurde zijn Renault naar plek vijf. Na een wat rommelige rentree vorige week zal hij erop gebrand zijn dit vast te houden.

… In dezelfde ‘ik moet wat laten zien’-categorie: Albon. Ja, hij had vorige week misschien kunnen winnen, maar zijn pace was niet top en moet progressie tonen.

… de Grand Prix van Steiermark begint om 15:10 uur Nederlandse tijd en is te zien bij Ziggo Sport en RTL Duitsland.