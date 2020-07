Sainz (3de) scoort zijn beste startplek ooit: ‘In mijn laatste ronde kwam alles samen’

Carlos Sainz kwalificeerde zich op een kletsnatte Red Bull Ring als derde voor de GP van Steiermark. Voor de Spanjaard is het zijn beste resultaat ooit in een kwalificatie. “P3, dat voelt geweldig, en dat in een van de moeilijkste kwalificaties die ik ooit heb gereden.”

“Olé, olé, olé!”, roept Sainz aan het einde van de kwalificatie naar zijn engineer. De Spanjaard heeft met een derde plaats net zijn beste kwalificatieresultaat ooit behaald. “P3, starten op de tweede startrij, dat voelt geweldig, en dat in een van de moeilijkste kwalificaties die ik ooit heb gereden”, reageert Sainz meteen na afloop van de sessie.

Lees ook: Verstappen: ‘Tijd had beter gekund, maar alsnog niet genoeg om Hamilton te pakken’

“In mijn laatste rondje kwam echt alles samen”, gaat de Spanjaard verder. Toch waren de omstandigheden volgens de McLaren-coureur ontzettend moeilijk. “Het was echt erg moeilijk, vooral door de aquaplaning”, legt hij uit.

Wat kan Sainz op zondag vanaf startplek drie? “De auto voelde goed tijdens de racesimulaties op vrijdag, dat geeft vertrouwen voor morgen.” Toch beseft Sainz dat de kans groot is dat de eerste ronden op zondag in het teken van verdedigen zullen staan. “Ik heb Alex en Valtteri (Albon en Bottas, red.) achter me, dus ik verwacht me aan een paar moeilijke eerste ronden. Hopelijk kan ik nadien in een goed ritme komen”, aldus Sainz.

Lees ook: Hamilton is Verstappen te snel af in strijd om poleposition op kletsnatte Red Bull Ring