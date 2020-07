Drie plekken straf voor Leclerc, moet van P14 starten

Een toch al slechte dag is nog een stukje erger geworden voor Charles Leclerc: de Monegask is door een gridstraf teruggezet van de elfde naar de veertiende startplek.

Leclerc (Ferrari) kreeg de straf van drie plekken voor het hinderen van Alpha Tauri’s Daniil Kvyat in Q2 van de kwalificatie. Daar eindigde de sessie ook voor Leclerc: hij kwam in Q2 niet verder dan de elfde plaats.

Door de straf schuift Leclerc drie plaatsen naar achter, naar P14. Toepasselijk genoeg wint mede de oorspronkelijke nummer veertien Kvyat zo een plekje, hij gaat naar plaats dertien op de grid. Lance Stroll is de nieuwe nummer twaalf, George Russell de nieuwe nummer elf op de grid.

Het hinderen van Kvyat was niet het enige waarvoor de wedstrijdleiding een onderzoek naar Leclerc had ingesteld. De Ferrari-rijder werd ook nog onderzocht voor het niet gelijk terugkeren naar de pits bij de rode vlag in Q1 na de crash van Antonio Giovinazzi. Daar is hij zonder straf vanaf gekomen.

