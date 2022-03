Bij Ferrari klinken positieve geluiden over de nieuwe krachtbron die het heeft ontwikkeld voor 2022. Volgens teambaas Mattia Binotto zorgt deze motor ervoor dat het verschil van zo’n 25 pk ten opzichte van Mercedes en Honda verdwijnt.

Ferrari liep in 2020 flink achter op de concurrentie. Het team wist waar het probleem zat: de krachtbron. Deze was niet sterk genoeg om de Mercedes en Honda bij te benen. De Italiaanse renstal zette vorig jaar dan ook grote stappen op het gebied van vermogen. Het verbeterde hybridesysteem dat zij in Rusland introduceerden was het zetje dat ze nodig hadden om McLaren te verslaan.

Ook voor 2022 lag bij Ferrari de focus op de krachtbron. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen, aangezien ze nu al zien dat het gat naar de Mercedes- en Honda-krachtbron verdwenen is. “Aan het einde van vorig seizoen hadden we een gat van zo’n 20 tot 25 pk, het was dus ons voornaamste doel om dat gat te overbruggen”, zegt teambaas Mattia Binotto tegen Motorsport.com. “Van wat we bij de testdagen hebben gezien, zitten we op hetzelfde niveau als de rest. We lopen zeker niet achter en misschien hebben we zelfs meer vermogen.”

Binotto houdt echter wel nog een slag om de arm. “We weten op dit moment niet wat de waarden op de baan zijn, aangezien de metingen met het GPS-systeem een zekere nauwkeurigheid hebben, maar deze zijn niet super precies. Ze worden ook beïnvloed door het gewicht van de auto en zonder die data is het lastig om het in te schatten. In een raceweekend weten we ongeveer wel wat het gewicht van de auto’s van de concurrenten is, maar tijdens de testdagen heb je die informatie niet tot je beschikking.”