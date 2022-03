Charles Leclerc is blij met hoe de wintertests in Barcelona en Bahrein voor zijn team Ferrari zijn verlopen, maar weet ook na zes dagen testen nog niet waar de Scuderia staat. “Iedereen speelt spelletjes.”

Duidelijke taal dus van Leclerc, wiens team Ferrari vooral door Mercedes als favoriet is getipt vanwege haar vorm tijdens de wintertests. Al is het ook Red Bulls Max Verstappen niet ontgaan dat Ferrari ‘constant snel is’.

Leclerc draait er op zijn beurt niet omheen dat dit een van de beste winters is die hij in dienst van Ferrari heeft meegemaakt. De Monegask heeft het dan echter vooral over de betrouwbaarheid en het afvinken van taken op het lijstje. “Want of we snel zijn, weet ik niet.”

Spelletjes

“Dat we al het testwerk hebben kunnen doen dat we wilden doen, is heel belangrijk”, benadrukt hij. “Rondetijden zeggen daarentegen nog niks, zelfs als zijn de tests positief voor ons verlopen.” Volgens Leclerc is het lastig om te zeggen welk team waar staat. “Want iedereen speelt spelletjes.”

“Mercedes heeft hier in Bahrein bijvoorbeeld een compleet nieuwe auto, waarvan ze het volledige potentieel nog niet hebben laten zien”, denkt hij. “Red Bull kwam vrijdag bovendien met flinke updates”, weet Leclerc. “Pas als iedereen gaat pushen, weet je dus waar je staat.”

Nog geen 100%

Hoewel hij blij is met de voor de Scuderia ‘smooth‘ verlopen testdagen, zit Leclerc nog niet op honderd procent achter het stuur van de Ferrari F1-75. “Of ik het maximale eruit kan halen? Nog niet, maar we komen er wel. Dat de auto betrouwbaar is, helpt ons als coureurs ook met onze rijstijl te experimenteren.”

Leclerc verwacht desondanks dat het nog wel even duurt voor hij echt kan lezen en schrijven met zijn nieuwe auto. Dit ook omdat de 2022-bolides compleet nieuw zijn, met een andere filosofie dan voorheen qua aerodynamisch concept. “De manier van rijden is dus ook vrij anders.”