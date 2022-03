George Russell vermoedt dat Mercedes ‘een beetje achterloopt’ op Red Bull en Ferrari. Dat betekent echter niet dat die twee teams een stuk beter zijn: “Ze zijn niet zo uitzonderlijk, alleen zijn wij niet zo competitief als we zouden willen zijn.”

Na de testdagen in Bahrein wisten ze het bij Mercedes zeker: de eerste races van dit seizoen zullen ze nog niet voor de zeges gaan. Het team liep tegen enkele problemen aan, met name het porpoising, en liet nog geen indrukwekkende snelheid zien, al is het maar de vraag met hoeveel brandstof en in welke motormodus Lewis Hamilton en George Russell reden.

Russell denkt dat Mercedes inderdaad achterloopt op Ferrari en Red Bull, maar dat betekent niet meteen dat zij een stuk beter zijn. “Ik denk niet dat zij uitzonderlijk zijn, maar wij zijn waarschijnlijk niet zo competitief als we zouden willen zijn, om eerlijk te zijn”, zegt Russell tegen RACER. “De Ferrari en Red Bull bevinden zich in de natuurlijke positie en wij… Wij lopen een beetje achter op waar we willen staan.”

Het valt nog maar te bezien hoe Mercedes er in Bahrein voor zal staan, maar de problemen waar Mercedes bij de testdagen mee te maken had, zouden wel opgelost kunnen worden denkt Russell. “De jongens zullen dat wel tot op de bodem uitzoeken. De potentie is er, maar we moeten een manier zien te vinden om alle performance te kunnen gebruiken.”

Of die problemen snel opgelost kunnen worden, weet Russell niet zeker. De Brit heeft in ieder geval geen haast, wetende dat de kalender uit 23 races bestaat. “Het is duidelijk op welk vlak we beperkt zijn. Je hoeft alleen maar wat filmpjes te kijken en je ziet dat we veel stuiteren. Het team werkt ontzettend hard om oplossingen te vinden. We moeten nog een oplossing vinden, maar dat betekent niet dat we die niet vinden voordat de eerste race begint. Het is een seizoen van de lange adem. We hebben de performance wel, maar we moeten die gewoon zien te vinden”, besluit Russell.