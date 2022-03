Dinsdag zullen de tien Formule 1-teams om tafel gaan om de regels rondom de spiegels te bespreken en een eventuele ‘spiegeloorlog’ te voorkomen. Dit naar aanleiding van de aparte oplossing die Mercedes voor de spiegels had gevonden.

Mercedes kwam in Bahrein met een flink aangepaste W13. De zeer smalle sidepods eisten alle aandacht op, maar bij concurrenten Ferrari en Red Bull waren de ogen meer gericht op de spiegels. Deze zaten op een flinke vleugel en achter de spiegels zaten nu enkele kleine vleugeltjes. De spiegels zouden nu een aerodynamisch doel dienen, iets wat volgens Ferrari-teambaas Mattia Binotto niet de bedoeling is.

“We hebben in het verleden al beargumenteerd dat spiegels geen aerodynamisch doel mogen dienen, ze zouden er alleen moeten zijn om achteruit te kunnen kijken”, stelde Binotto in Bahrein. “Zoals Mercedes de spiegels nu ontworpen heeft, dienen de spiegels nu een significant aero-doel. Dat is iets wat we moeten stoppen omdat we op deze manier riskeren dat teams spiegels gaan ontwerpen die eruit zien als ruimteschepen. Ik denk niet dat we zoiets in de Formule 1 willen hebben.”

Naar aanleiding van de unieke oplossing van Mercedes zullen de tien Formule 1-teams dinsdag gaan vergaderen, meldt Motorsport-Total.com. “Je wil zeker geen spiegeloorlog,” zegt Red Bull teambaas Christian Horner. “Er is de laatste tien jaar in de technische vergaderingen zoveel tijd besteed aan het praten over de functie van de spiegels en of ze vleugels worden of niet, en dat is waarschijnlijk niet de bedoeling.” Het is nog maar de vraag of de vergadering ervoor zal zorgen dat de regels nog dit jaar veranderd zullen worden. Dat zou Mercedes forceren om op korte termijn met een andere oplossing te komen.