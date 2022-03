Zijn de zandzakken eruit gehaald in Bahrein, of hebben we nog steeds niet echt gezien wat Mercedes, Red Bull, Ferrari en co. in hun mars hebben voor 2022? FORMULE 1 Magazine zet de opvallendste zaken van de Bahrein-test team voor team op een rijtje. Met de traditionele kanttekening dat tests en testtijden niet alles zeggen, natuurlijk.

Mercedes

Het was het moment waarvan je wist dat het ging komen: Mercedes rolde op de donderdag in Bahrein een flink veranderde W13-bolide uit de garage. Of daar het etiket ‘W13B’ op hoort, weet alleen Mercedes zelf, maar de ‘nieuwe’ Mercedes oogstte in elk geval veel bekijks. De meeste ogen waren daarbij natuurlijk op de (bijna niet bestaande) sidepods gericht.

Wat verder opviel aan de opgepoetste Silberpfeil? Dat Lewis Hamilton en teamgenoot George Russell nogal worstelden met de balans. De Mercedes reed niet bepaald op rails, en leek zelfs een van de meest gevoelige wagens als het op porpoising (het stuiteren van de auto’s op hoge snelheid) aankomt. Er is ook absoluut werk aan de winkel, benadrukte Hamilton. “We moeten flink wat snelheid vinden.”

Ferrari, Red Bull en misschien ook McLaren zijn sneller, stelt Hamilton. “Ik denk dat we momenteel zelfs niet om zeges kunnen meedoen.” Zo klinkt het wel erg als het bekende liedje bij Mercedes, lachten ook rivalen Carlos Sainz en Max Verstappen, die de tekst daarvan inmiddels ook wel kennen. Hamilton ging daarop all-in: “Ik weet dat dat iedereen denkt dat we overdrijven, maar het ligt dit jaar écht anders.”

De tijden waren ook niet top, al was er bewijs dat Mercedes de motor niet vol open had staan. Mercedes deed ondertussen nog iets anders dat we kennen van vorige jaren: ongekend veel kilometers maken. Liefst 2083 stuks in Bahrein, het meest van allemaal. Zo blijft de grootste vraag toch of er in die ranke sidepods van Mercedes nog ruimte was voor zandzakken, of er echt zand in de motor is gekomen.

Red Bull

Was het lachje van topman Helmut Marko een voorbode van wat gaat komen, of gewoon onderdeel van het psychologische spel? De Oostenrijker hield zijn pokerface even niet in de plooi toen Sergio Pérez zijn vers geüpdatete RB18 zaterdag met nieuwe sidepods en al de baan opstuurde, en gelijk de snelste ronde reed. Je zag Marko haast denken: 1-0…

Toch, zo haalde Max Verstappen aan nadat hij zaterdag terwijl de zon onderging een snelle run had gedaan die hem ruim bovenaan zette: “We zijn nog niet volle bak gegaan. Dat doet niemand tijdens een test. De tijden zeggen dus niet veel.” Verstappen concentreert zich liever op het werk zelf, en dat verliep naar behoren. “De nieuwe onderdelen die we hebben uitgeprobeerd, deden het goed”, vertelt hij.

Max Verstappen gaat op pad met de Red Bull RB18. Foto: Peter van Egmond.

Met 320 ronden staat Red Bull halverwege die tabel. Een ander punt dat opviel: vooral vrijdag leek de RB18 niet altijd even stabiel, al stond er toen veel wind. Uiteindelijk komen we toch weer terug bij de pokerface van Marko. Vaak kan hij het niet laten zich toch in de kaart te laten kijken. Marko, tegenover Auto, Motor und Sport: “We lijken nu (met de updates, red.) minstens op gelijke voet met Ferrari te staan.”

Ferrari

Met Ferrari is ook gelijk het team genoemd dat op basis van haar vorm tijdens de tests misschien wel dé favoriet is. Althans, Mercedes-coureurs Hamilton en Russell durven dat stempel wel op de Scuderia te plakken, terwijl ook Verstappen opmerkte dat de rode bolides niet alleen snel ogen, maar ook stabiel. Verspreid over de twee tests in Barcelona en Bahrein, legde Ferrari ook de meeste meters af van allemaal.

Vanuit het Ferrari-kamp proberen Sainz en Charles Leclerc vooral tot kalmte te manen. “Iedereen speelt spelletjes, tijden zeggen niks”, verklaart laatstgenoemde. Dat is natuurlijk zo, maar wat niet gespeeld is, is de bewondering van bijvoorbeeld Hamilton voor hoe uitgebalanceerd Ferrari’s bolide lijkt. “Die auto lijkt me het meest makkelijk te besturen.”

Of Ferrari straks echt een één-twee pakt in Bahrein, zoals Hamilton denkt, moet de tijd uitwijzen. Vooralsnog heeft het in elk geval een goede winter, zo draait ook Leclerc daar niet omheen. “Een van de beste winters sinds ik bij dit team zit, zelfs.” Hijzelf kijkt nog wel met enige angst naar de gereviseerde Mercedes en Red Bull, want Ferrari had wel een nieuwe vloer, maar geen enorme updates meegenomen.

McLaren

‘Niet ideaal’, anders kan Lando Norris de Bahrein-test ook niet samenvatten voor McLaren. De jonge Brit doelde dan vooral op de remproblemen waar het team op de eerste twee dagen mee kampte. Het betekende dat hij steeds tot wat kortere runs was veroordeeld. Wat ingevlogen sets nieuwe remmen brachten zaterdag wat soelaas, al was McLaren nog altijd het minst productieve team.

Dat Norris wél de meest productieve coureur was, valt te verklaren doordat hij alles in zijn eentje moest doen. Teamgenoot Daniel Ricciardo heeft corona. Ook niet ideaal, want het betekent dat McLaren van slechts één coureur feedback heeft gekregen in Bahrein. Daarnaast moet er nog een echte oplossing gevonden worden voor het remprobleem. “Een lastige test”, resumeert ook teambaas Andreas Seidl.

McLaren kampt nog met wat problemen. Foto: Motorsport Images.

Alpine, AlphaTauri, Aston Martin

Oké, we smokkelen en pakken de ‘A-teams’ die in 2021 als vijfde t/m zevende eindigden bij elkaar. Dit clubje lijkt qua pace nog altijd achter de vier eerder genoemde renstallen te zitten. Teambazen Otmar Szafnauer, Franz Tost en Mike Krack zeiden de juiste dingen, maar het is lastig te zeggen of deze teams all the right moves hebben gemaakt. Hier een favoriet aanwijzen, is een heel lastig spelletje ‘wie van de drie?’.

Alpine imponeerde niet in Barcelona, maar had een betere testdriedaagse in Bahrein. Geen ploffende motoren dit keer, al viel Esteban Ocon een keer stil ‘uit voorzorg, niet vanwege een probleem’. Whatever that means. Positief is dat Alpine ditmaal (in tegenstelling tot in Barcelona) wel DRS kon gebruiken. Met 299 rondjes staat het middenin de middenmoot. Fernando Alonso klokte haast heimelijk de vierde tijd.

AlphaTauri’s Pierre Gasly omschreef de Bahrein-test als ‘vrij soepeltjes verlopen’. Teambaas Tost noemt beide tests zelfs ‘vrij succesvol’. AlphaTauri was na Mercedes het meest productieve team, crashes bleven nu achterwege en Gasly was donderdag het snelst. Het gevoel overheerst dat AlphaTauri een degelijk pakket heeft. Gasly: “We zaten vooraf met veel vragen en hebben die allemaal beantwoord.”

Bij Aston Martin oogde de AMR002 niet bepaald rap of lekker wendbaar. Een blik op de tijdenlijst – waar Sebastian Vettel en Lance Stroll twaalfde en vijftiende staan – onderstreept dat, voor wat het waard is. Vettel haalt terecht aan dat ‘rondetijden niks zeggen’ en ‘deze auto’s er wat luier uitzien’, en roemt vooral de geboekte progressie. Aston Martin is zo, net als Alpine, echt zo’n team dat alle kanten op kan.

Sebastian Vettel in actie voor Aston Martin. Foto: Motorsport Images.

Williams

Williams zorgde vrijdag letterlijk voor vuurwerk toen de achterkant van de FW44 in vlammen opging. Kordaat optreden van gelegenheidsbrandweerman Nicholas Latifi, mocht niet baten. Williams verloor zo bijna een hele dag testtijd. “Niet optimaal natuurlijk, maar we hebben gelukkig wel het meeste van de zaterdag kunnen maken”, vertelt Latifi. De oorzaak van het probleem is ook achterhaald en opgelost.

De Williams heeft net als de Mercedes opvallend ranke sidepods, wat wellicht geen grote verrassing is gezien het Mercedes-motoren en -versnellingsbakken gebruikt. Werkt dit concept, dan kan het wel eens verrassen. Al was de Williams niet altijd makkelijk te besturen. “We staan er goed voor nu we het nieuwe seizoen ingaan”, durft head of vehicle performance Dave Robson desondanks wel aan.

Alfa Romeo

De 1:32.985 die Valtteri Bottas de zesde tijd in Bahrein opleverde, was een soort glory run. Toch zijn er genoeg andere redenen voor Alfa Romeo om tevreden te zijn. Het lijkt ten opzichte van vorig jaar écht een stap te hebben gezet. De betrouwbaarheid is wel een zorgenkindje. Want hoewel het qua kilometers een inhaalslag maakte na een weinig productieve Barcelona-test, vielen de auto’s weer een paar keer stil.

Haas

‘Wat een bizarre weken hebben wij achter de rug’, liet Haas-teambaas Günther Steiner zich terecht ontvallen. Na alle perikelen rondom titelsponsor Uralkali en Nikita Mazepin, liep Haas’ vracht richting Bahrein ook nog eens vertraging op waardoor het de gemiste testtijd later moest inhalen. Gelukkig was er in Kevin Magnussen wel snel een vervanger voor Mazepin gevonden.

Magnussen klaagde over de traditionele nekpijn na een tijd uit de Formule 1 te zijn weggeweest, maar had alsnog twee prima dagen in de auto. Tegelijk met de terugkeer van deze ‘verloren zoon’ lijkt Haas ook terug te keren in de middenmoot. Zelfs met de snelle tijden die Haas tijdens haar ‘inhaaluurtjes’ reed daargelaten, lijkt de VF-22 namelijk weer gewoon een nette en degelijke auto te zijn.

Snelste tijd per coureur

Positie Coureur Team Tijd Ronden 1 Max Verstappen Red Bull 1:31.720 139 2 Mick Schumacher Haas 1:32.241 108 3 Charles Leclerc Ferrari 1:32.415 169 4 Fernando Alonso Alpine 1:32.698 146 5 George Russell Mercedes 1:32.759 198 6 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:32.985 159 7 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:33.002 177 8 Sergio Pérez Red Bull 1:33.105 181 9 Lando Norris McLaren 1:33.191 200 10 Kevin Magnussen Haas 1:33.207 98 11 Carlos Sainz Ferrari 1:33.532 180 12 Sebastian Vettel Aston Martin 1:33.821 166 13 Pierre Gasly AlphaTauri 1:33.902 194 14 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:33.959 184 15 Lance Stroll Aston Martin 1:34.064 173 16 Lewis Hamilton Mercedes 1:34.141 187 17 Esteban Ocon Alpine 1:34.276 153 18 Alexander Albon Williams 1:35.070 122 19 Nicholas Latifi Williams 1:35.634 136 20 Pietro Fittipaldi Haas 1:37.422 47

Afgelegde ronden per team

Positie Team Ronden 1 Mercedes 385 2 AlphaTauri 371 3 Ferrari 349 4 Alfa Romeo 343 5 Aston Martin 339 6 Red Bull 320 7 Alpine 299 8 Williams 258 9 Haas 253 10 McLaren 200

Kevin Magnussen is weer bij Haas ingestapt. Foto: Motorsport Images.