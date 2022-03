De huidige Formule 1-auto’s zijn met een minimumgewicht van 795 kilo ontzettend zwaar, maar dat maakt ze volgens Sebastian Vettel nog niet de zwaarste bolides om mee te rijden. Daarvoor wijst hij juist naar de lichtgewicht auto’s uit zijn beginjaren.

Vettel, die in 2007 in de Formule 1 debuteerde, bestuurde toen auto’s met een gewicht van net boven de 600 kilo. Bijna 200 kilo minder dan de huidige bolides – waarvan het minimumgewicht op korte termijn ook nog eens met 3 kilo stijgt, naar de 798.

Ondanks dat de auto’s in zijn beginjaren een stuk lichter waren, waren deze toch zwaarder om mee te rijden, vertelt Vettel. “Misschien denk ik dat ook wel omdat het nog het begin van mijn loopbaan was”, lacht Vettel. “De auto’s hadden minder maximale downforce, maar waren wel lichter en wendbaarder.”

Een groot verschil met nu, zo haalt Vettel aan, is dat bijtanken tijdens de races toen nog was toegestaan. “Daardoor reed je eigenlijk telkens korte sprints. Nu is het verschil in rondetijd tussen het begin van de race en de kwalificatie veel groter. Soms wel tien seconden. Dus ja, het was toen zwaarder.”

