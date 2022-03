De Formule 1 gaat het minimumgewicht met 3 kilogram verhogen, naar 798 kilo. Dit om de teams die met te zware auto’s kampen te helpen.

Dat bericht Autosport. Het minimumgewicht is ook gelijk het streefgewicht in de Formule 1, want hoewel je er niet onder mag zitten, betekent elke kilo er boven tijdverlies op de baan. Als onderdeel van de nieuwe regels was het minimumgewicht dit jaar al naar 795 kilo gestegen. Daar komt nu nog 3 kilo bij.

Naar verluidt was Alfa Romeo het enige team dat erin was geslaagd op gewicht te zitten met haar nieuwe auto. Ook McLaren zou in de buurt hebben gezeten, maar de andere teams zouden (ver) boven de 795 zitten. Zo werd het gewicht een discussiepunt en is dit compromis uiteindelijk bereikt, meldt Autosport.

In de FIA-persconferentie op donderdag, bijgewoond door FORMULE 1 Magazine, beklaagden meerdere teambazen zich over het te lage minimumgewicht. Het zou moeilijk zijn de 795 te halen met de nieuwe auto’s, die onder meer van nieuwe en zwaardere (verplichte) crashstructuren voorzien zijn.

“Volgens mij heeft iedereen te maken met overgewicht”, stelde Mercedes-teambaas Toto Wolff. “Een manier vinden om het gewicht te reduceren, hoort natuurlijk bij de competitie, maar is door de budgetcap wel lastiger geworden.”

Williams’ Jost Capito noemde het ‘oneerlijk het gewicht te verhogen als één team er ver onder zit’, maar: “Volgens mij worstelt iedereen er mee.” AlphaTauri-teambaas Franz Tost sprak op zijn beurt van ‘een goed compromis’.