De 2022-auto’s zijn high tech machines, maar lichtvoetig zijn ze met hun 795 kilo niet meer te noemen. Dat is ook een drietal zwaargewichten van de sport opgevallen.

“Doordat de auto’s zwaarder zijn geworden, zijn ze minder wendbaar in langzame bochten”, merkt wereldkampioen Max Verstappen op na zijn kennismaking met Red Bulls RB18. In snelle bochten, vervolgt hij, is het toegenomen gewicht – vorig jaar woog een Formule 1-auto nog 752 kilo – minder merkbaar. “De balans in snelle bochten is aangenaam”, vertelt Verstappen. De veertig kilo extra zit hem vooral in nieuwe veiligheidsstructuren én de grotere banden.

Anders remmen

Ferrari-coureur Charles Leclerc haalt net als Verstappen aan dat je ‘het toegenomen gewicht vooral in langzame bochten voelt’. “Los van het gewicht, geniet ik echt van deze testdagen. Het zijn echt andere auto’s, dus je moet je rijstijl erop aanpassen.” Dat de bolides wat dikker zijn geworden, is daarbij wel een zwaarwegende factor, zegt Leclerc. “Je moet daardoor op een andere manier remmen, al is de remafstand voor bochten nog wel goeddeels hetzelfde.” Generatiegenoot Lando Norris (McLaren) verklaarde eerder al dat de nieuwe auto’s ‘sloom’ aanvoelen door het extra gewicht dat ze meetorsen.

De 2022-auto’s zijn te zwaar, vindt Leclerc.

‘Voelen te zwaar’

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel vindt de auto’s ‘nog altijd leuk om mee te rijden’. Het blijven immers Formule 1-wagens. Maar: “Het gewicht is wel het grootste nadeel”, onderschrijft hij dat. “Ze voelen te zwaar”, vindt Vettel. “Ik weet natuurlijk ook nog hoe het was toen ze echt licht waren”, verwijst hij naar hoe de auto’s in zijn debuutjaar 2007 slechts 600 kilo wogen.

Sindsdien is er dus een gewichtstoename van bijna tweehonderd kilo geweest. Waar dat hem in zit? Vooral in de zwaardere motoren en hybridesystemen, maar ook in veiligheidsmaatregelen zoals de crashstructuren. Formule 1-topman Ross Brawn heeft al verklaard dat het ‘afslanken’ van de auto’s een van de doelen is voor de volgende grote regelverandering, in 2026.

