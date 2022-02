Ferrari presenteerde donderdag de nieuwe bolide voor 2022. Carlos Sainz gaf in de persconferentie na afloop van de presentatie aan behoorlijk verrast te zijn door de verschillende ontwerpen waarmee de teams gekomen zijn. De Spanjaard had verwacht dat de strenge regels voor de nieuwe auto’s meer op elkaar zouden lijken.

“Ik ben wat verrast”, gaf Sainz aan in gesprek met geselecteerde media, waaronder FORMULE 1. “De reglementen waren zo strict dat we allemaal dachten dat iedereen met een vergelijkbaar ontwerp zou komen. De autos zijn echt verschillend in de gebieden waar er meer vrijheid was.” Het is daarom volgens Sainz ook lastig te zeggen hoeveel teams er vooraan kunnen meestrijden.

Met betrekking tot het mogelijk beter in te halen geeft Sainz aan dat dit tijdens de test zal moeten blijken. “We hebben wat tijd op het circuit nodig om dit te beoordelen. Tijdens de tests zullen we achter andere auto’s aanrijden en in die achtervolging misschien te spinnen om te kijken hoe het voelt.”

Futuristisch

Sainz is erg te spreken over de nieuwe auto’s. “Ze zien er agressief, modern en futuristisch uit. Ik hoop dat we het als team bij het juiste eind hebben en dat de auto ook goed presteert dit jaar. Ik kan niet wachten om te rijden en te zien hoe de auto zich op de baan gedraagt.” Het is volgens Sainz onmogelijk te weten waar het team staat. “Teams als Alpine, McLaren, Aston Martin maken allemaal kans om vooraan mee te doen. Het doel van Ferrari zal altijd zijn om weer mee te vechten vooraan.”

De Spanjaard zegt veel geleerd in mijn eerste jaar bij de Scuderia. “Als je nieuw bent, zeker bij een team als Ferrari, dan moet je jezelf aanpassen aan een hele nieuwe omgeving. Ik denk dat ik ook dit seizoen nog wel in een leerproces zit.” Sainz geeft aan dat hij zich goed op zijn plek voelt en een sterke band heeft met Ferrari. “Ik wil mezelf blijven verbeteren als coureur en het allerbeste geven wanneer dat nodig is.”

Vechten voor de overwinning

De verwachtingen voor Ferrari en de coureurs zijn altijd hooggespannen. Toch is Sainz naar eigen zeggen niet bang voor de druk om voor overwinningen te vechten. “Het is mijn hele leven al mijn droom geweest om in de positie te zitten waarin ik kan vechten voor een overwinning of een kampioenschap. Daar werk ik altijd voor, het zit altijd in mijn achterhoofd”, legt Sainz uit. Vorig jaar in Monaco was tot nu toe de enige kans waarin hij kon meevechten voor de pole en overwinning. “Ik kijk er juist naar uit om kunnen vechten, het is niet iets waar ik bang voor ben”, sluit Sainz af.

