De verbeterde Aston Martin AMR22 mag door een omvangrijke update nu dan veel op de Red Bull RB18 lijken, maar voldoet aan alle regels. Dat bevestigt autosportbond FIA.

De hele paddock keek op toen Aston Martin donderdag haar flink op Red Bulls RB18 lijkende bolide uit de pits rolde – Red Bull voorop. Het team dat twee jaar geleden voor ophef zorgde door met een roze Mercedes aan te komen zetten, leek nu wel een groene Red Bull te hebben gemaakt. Na nader onderzoek heeft de FIA echter vastgesteld dat Aston Martin niks illegaals heeft gedaan.

De FIA zegt tijdens een routinecontrole voorafgaand het Grand Prix-weekend in Spanje te hebben vastgesteld dat veel van de nieuwe onderdelen op de Aston Martin op die van een ander team lijken, te weten: Red Bull. In reactie hierop heeft de FIA artikel 17.3 van het technisch reglement erbij gepakt. Dit gaat over reverse engineering, het namaken of nabouwen van de auto (of onderdelen) van een ander.

Groen licht

Volgens de FIA hebben beide teams hun volledige medewerking gegeven tijdens dit onderzoek. Alle benodigde informatie is door de autosportbond bestudeerd, waarbij is vastgesteld dat Aston Martin geen regels heeft overtreden. Er is volgens de FIA geen sprake van dat er intellectueel eigendom van Red Bull door Aston Martin is gebruikt of terechtgekomen.

Artikel 17.3 beslaat enerzijds restricties aangaande het op basis van data, foto’s en computermodellen namaken van de auto van een ander team. Anderzijds betekent dit nog niet dat teams zich niet door ideeën of concepten van andere renstallen mogen laten inspireren, een aloude Formule 1-traditie. Volgens het FIA-onderzoek heeft Aston Martin zich aan alle beperkingen en regels gehouden.

In een korte reactie laat Red Bull weten ‘met interesse’ kennis te hebben genomen van het statement van de FIA. Hoewel het team het kopieergedrag met een kwinkslag een compliment noemt, vervolgt het op serieuze toon: “Het namaken van een design moet uiteraard volgens de regels gebeuren. Mocht er toch intellectueel eigendom zijn overgedragen, dan zou dat een grote zorg en overtreding van de regels zijn.”