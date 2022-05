Nee, er is niks aan de hand met de kleuren van uw beeldscherm. De B-versie van de Aston Martin AMR22 lijkt inderdaad als twee druppels water op de Red Bull RB18, zij het in het groen. Het team dat in 2020 al eens met een roze Mercedes op de proppen kwam, lijkt opnieuw een kopieertruc te hebben uitgehaald. En heeft dit keer bij Red Bull afgekeken.

Toen Aston Martin nog als Racing Point door het leven ging, leverde het kopieergedrag de formatie al eens de bijnaam Copy Point op – terwijl de hele kopieersaga naar goed Formule 1-gebruik natuurlijk gelijk tot copy gate werd gedoopt. Twee jaar later lijkt er een nieuw soap of zelfs rel in de maak, nadat Aston Martin donderdag op het Circuit de Barcelona-Catalunya ‘de groene Red Bull’ naar buiten rolde.

Dat het mantra ‘beter goed gejat dan slecht gedacht’ haast een lijfspreuk is voor ontwerpers in de Formule 1, valt geen eens een publiek geheim te noemen. Teams stellen alles in het werk om elkaar te kopiëren: van het bestuderen van videobeelden tot ouderwets gluren bij de buren in de pits of paddock tot het inhuren van speciale spionagefotografen of overnemen van personeel aan toe.

Boze Bulls

Zo bont als Aston Martin-voorganger Racing Point het in 2020 maakte, was echter zeldzaam in de moderne Formule 1. Dat hetzelfde team nu leentjebuur lijkt te hebben gespeeld bij Red Bull – dat met de RB18 vooralsnog één van de topauto’s van 2022 heeft neergezet – is echter ook om een andere reden pikant. En die reden heet Dan Fallows.

Fallows was tot medio 2021 in dienst van Red Bull, waar hij chef aerodynamica was. Toen maakte Aston Martin bekend hem te hebben aangetrokken. Red Bull stak daar een stokje voor en stapte naar de rechter. Beide partijen stonden tegenover elkaar, maar in januari dit jaar was er witte rook: Aston Martin en Red Bull hadden een akkoord bereikt en Fallows mocht op 2 april bij Aston Martin beginnen.

Red Bull is waarschijnlijk not amused dat de flink onder handen genomen Aston Martin nu zoveel op de RB18 lijkt, zo valt te verwachten. Dat het team juist door de overstap van Fallows zeer argwanend naar het zo herkenbare ontwerp kijkt, is natuurlijk ook een logische optelsom. Daar komt nog bij dat zijn overstap dus niet van harte ging.

Signatuur

‘De groene Red Bull’, zoals ook een medewerker van een andere renstal de Aston Martin noemde, kan uiteraard ook op de nodige belangstelling van de andere teams in de paddock rekenen. Zeker zo vroeg in het jaar na een grote reglementswijziging, kijken teams het kunstje veelvuldig van elkaar af om te zien wie met wat voor concepten is gekomen en wat wel of niet (en beter) werkt dan wat je zelf hebt bedacht.

De overstap van Fallows van Red Bull naar Aston Martin, het feit dat Aston Martin een reputatie heeft als het om kopiëren gaat én een nauwe band met Red Bulls oude rivaal Mercedes onderhoudt, kunnen de soap wel eens verder op het spits drijven. Is er zo een nieuwe kopieer-rel geboren? Zoals een monteur van een ander team opmerkte: “De signatuur van Fallows lijkt wel op die auto te staan.”

