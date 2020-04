FIA: Geen unanimiteit meer nodig voor besluiten, meerderheid is genoeg

De FIA is met onmiddelijke ingang in staat ingrijpende regelveranderingen door te voeren, mits een meerderheid van de deelnemers akkoord is. Team hoeven dus niet meer unaniem eens te zijn.

De verandering in statuten is goedgekeurd door de World Motor Sport Council (WMSC). De aanpassing is uit nood geboren en zou de FIA in staat moeten stellen sneller in te grijpen tijdens en in de nasleep van de coronacrisis.

Ook de indieningstermijn is verkort, er kan daardoor sneller gestemd worden door de betrokken partijen. Voorwaarde is wel dat de regelverandering van essentieel belang dient te zijn voor het voortbestaan van het betreffende kampioenschap. De regel is van toepassing op iedere raceklasse die onder de vlag van de wordt afgewerkt, dus van Formule 1, WEC tot de WRC en de WTCR.

Het is niet de eerste keer tijdens de coronacrisis dat de FIA dergelijke veranderingen in de eigen statuten maakt om sneller te kunnen beslissen. Een zelfde soort maatregel werd vorige maand genomen met betrekking tot de kalender. Om die zo goed mogelijk te vullen, heeft de FIA toestemming gekregen een artikel te schrappen waardoor er geen toestemming van de teams nodig is om de kalender te veranderen.

