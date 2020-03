Ecclestone: ’15 tot 18 races dit jaar? Dat gaat echt niet gebeuren…’

Een groot deel van het Formule 1-seizoen afwerken in 2020? Voormalig Formule 1-kingpin Bernie Ecclestone heeft er een hard hoofd in, gezien de corona-pandemie. Sterker nog: als hij het voor het nog voor het zeggen zou hebben, zou er heel 2020 niet geracet worden door de Formule 1.

Harde uitspraken dus ten overstaan van Reuters van Ecclestone, de voormalig Formule 1-baas die begin 2017 weggepromoveerd werd na de overname van de sport door Liberty Media. “Wat ik vandaag de dag zou doen?”, herhaalt hij de vraag van Reuters, “Ik denk dat ik zou zeggen dat we het niet meer over racen hoeven te hebben dit jaar.”

Lees ook: F1-kalender in coronacrisis: status per GP, waar wel en waar niet?

Volgens Ecclestone is niet racen ‘het enige wat je kan doen met oog op de veiligheid’. “En je wil ook niet dat mensen allemaal gekke maatregelen nemen of dingen plannen terwijl er misschien toch niks van komt.”

De 89-jarige Ecclestone meent dat afstel de enige uitkomst is voor de Formule 1, nu de seizoensstart sowieso al maanden is uitgesteld. “Het is spijtig, maar het is niet anders”, zegt hij. “Ze hebben de Olympische Spelen immers ook moeten uitstellen.”

Ecclestone gelooft er namelijk niks van dat de Formule 1 het nog voor elkaar krijgt om na een mogelijke seizoensstart in de zomer nog vijftien tot achttien races te houden, zoals zijn opvolger Chase Carey onlangs verkondigde. “Het zou me heel, heel erg verbazen als ze dat voor elkaar krijgen.”

Lees ook: F1 zet in op start in zomer: ’15 tot 18 races, seizoen eindigt in december’

“Ik hoop dat het ze lukt. Echt.” Maar, zegt Ecclestone, de moeilijkheid is niet alleen geschikte data en locaties vinden om te racen, maar ook promotors die tegen die tijd een race willen houden op hun circuit. Een kunstgreep zou volgens Ecclestone zijn om een deel van de beoogde races in de tweede helft van 2020 te houden, en dan nog ‘drie of vier begin 2021’, maar die laten meetellen voor 2020.

Mogelijke kans

Ondanks alle problemen die de coronacrisis met zich meebrengt, biedt deze Liberty Media volgens Ecclestone ook een unieke kans. “Dit is een goede mogelijkheid voor ze om echt de controle te grijpen.”

“Ze kunnen het stokje nu overnemen van de racepromotors en gelijk in de kosten snijden voor de teams, zodat die hun personeelsbestanden flink kunnen terugbrengen.” Momenteel wordt in de Formule 1 ook al gesproken over verdere (en mogelijk verregaande) kostenbesparing in deze onzekere tijden.

Lees ook: Hoe diep snijdt corona in de rekening?