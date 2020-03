Coronacrisis: Meer macht voor FIA en F1, teams hebben niks meer over GP-kalender te zeggen

De World Motor Sport Council heeft een aantal voorstellen goedgekeurd die de autosportbond FIA en Formule 1 meer mogelijkheden geven om snel en doortastend op te treden in coronatijd. Daar hoort bij dat de FIA en Formule 1 zonder toestemming van de teams veranderingen aan de Grand Prix-kalender mogen maken.

Die kalender is natuurlijk al flink uitgedund, met het uitstellen, dan wel afgelasten, van de eerste acht Grands Prix. De seizoensstart moet nu Canada worden, op 14 juni, maar zelfs of die race doorgaat, is maar zeer de vraag. Terwijl eigenlijk voor alle volgende races tot aan de zomerstop (Frankrijk, Oostenrijk, Engeland en Hongarije) hetzelfde geldt.

Formule 1-eigenaar Liberty Media zet echter nog altijd in op ’15 tot 18′ Grands Prix, met de zomerstop die verdwijnt en een racekalender die vermoedelijk langer in de winter doorloopt. Om die kalender zo goed mogelijk te vullen, heeft de FIA toestemming gekregen ‘artikel 5.5’ uit haar reglementen te schrappen. Daardoor is geen toestemming van de teams meer nodig om de kalender te veranderen.

Minder inspraak voor teams

Behalve dat de teams hun zeggenschap kwijtraken over de kalender, krijgen ze ook minder inspraak in andere zaken. Dat heet: waar voor een reglementswijziging die op korte termijn wordt doorgevoerd voorheen unanieme support vereist was, daar is de steun van zestig procent van de teams (oftewel zes van de tien) nu afdoende. Wel moeten reglementswijzigingen nog altijd goedgekeurd worden door de WMSC.

Minder (werken aan) motoren

Een andere maatregel, is dat de motorfabrikanten het voorbeeld van de teams moeten volgen en de deuren drie weken lang dicht moeten houden in maart en/of april. Verder gaat het aantal motoren dat per coureur gebruikt mag worden tijdens seizoen 2020 omlaag, nog afhankelijk van hoeveel races uiteindelijk doorgang vinden. Teams mogen ook de rest van 2020 niet aan hun 2022-auto’s werken.

Meer macht voor Todt

Een andere maatregel, die verder gaat dan de Formule 1, is dat FIA-president Jean Todt meer macht krijgt. Die macht is niet onbeperkt: het gaat specifiek om meer beslissingsbevoegdheid aangaande FIA-evenementen die (nog) voor 2020 op de kalender staan. Dit moet de autosportbond in staat stellen ‘zonder vertraging’ te reageren op verzoeken tot uitstel of afgelasting van races of klassen.

