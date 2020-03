Bernie Ecclestone ziet coronavirus als levensbedreigend voor Formule 1

Voormalig Formule 1-topman Bernie Ecclestone ziet het coronavirus als de grootste bedreiging voor het voorbestaan van de Formule 1 die de koningsklasse ooit op haar pad heeft gevonden. Volgens Eccelstone wordt het enorm moeilijk om in 2020 nog te racen, en is het zeer de vraag of alle teams de stillegging door de coronacrisis overleven.

Gevraagd door de Daily Mail of de coronacrisis de grootste bedreiging voor de Formule 1 uit de geschiedenis van de koningsklasse is, antwoordt Ecclestone, na een lange pauze: “Ja.”

De voormalige ringmeester van het wereldwijde miljardencircus (jaaromzet 1.82 miljard euro in 2019, al staan de inkomsten en aandelenprijs nu fors onder druk) liet zich afgelopen weekend al sceptisch uit over het plan van Formule 1-eigenaar Liberty Media om vanaf de zomer nog ’15 tot 18′ races te houden.

Ecclestone heeft daar – ‘zelfs als we het positief bekijken’ – om uiteenlopende redenen een hard hoofd in, herhaalt hij tegenover de Daily Mail. “Zelfs als deze crisis binnen zes maanden is opgelost, wordt het lastig om te gaan racen. Dat kost namelijk tijd. En er moet eerst enorm veel geregeld worden.”

“Daarnaast moeten de racepromotors eraan willen, en voor hun is het een risico, want ze weten niet of er wel genoeg publiek op af komt. Daar komt nog bij dat je niet kan racen als het -10 is”, doelt hij op het plan om langer door te gaan van de winter om races in te halen.

Toekomst teams in gevaar

Zelfs al krijgt de Formule 1 de kalender nog aardig vol, dan nog resteert er een groot vraagstuk: “Je hebt immers deelnemers nodig, en de vraag is of die nog wel allemaal bestaan en in staat zijn tegen die tijd mee te doen…”

Als voorbeeld van een team in een lastig parket, noemt Ecclestone Williams. “Een klein team. De rekeningen blijven ook daar echter binnenkomen en ze moeten hun personeel ook doorbetalen, maar het is niet makkelijk voor ze om geld te verdienen als ze geen inkomsten uit de races hebben.”

Volgens Ecclestone is de best mogelijke oplossing (of in elk geval wat hij zou doen) om flink te investeren, de racepromotors uit te kopen en als organisatie zelf de races te houden. Daarnaast zou hij de teams zeggen minder geld te spenderen (“verspillen”, noemt hij hun manier van geld uitgeven zelfs).

