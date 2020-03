Steiner denkt dat het overleven wordt voor kleine teams: ‘Kijken naar kostenbesparing’

Haas-teambaas Günther Steiner draait er niet omheen dat ‘overleven een vraag wordt’ voor de kleine teams, nu de Formule 1 de gevolgen van de coronacrisis voelt. “Maar elk probleem, brengt ook nieuwe kansen met zich mee.”

De corona-pandemie heeft niet alleen veel impact op de Grand Prix-kalender, maar ook op de financiën van de sport, en de teams. De kleinere renstallen voelen de klappen daarbij natuurlijk ook harder dan de grote jongens, en Haas is de kleinste renstal op de grid. Op langere termijn is het voortbestaan van het team daarbij sowieso onzeker; eigenaar Gene Haas heeft namelijk niet uitgesloten dat hij ermee stopt.

Het Duitse Auto, Motor und Sport vraagt het daarom maar gewoon aan Steiner: wordt het voor een team als Haas de vraag of het de coronacrisis überhaupt kan overleven? “Die vraag dient zich aan, ja”, erkent Steiner. “Maar ik ben van mening dat we positief moeten blijven.”

“Elk probleem, brengt namelijk ook nieuwe kansen met zich mee”, filosofeert Steiner. “Als we allemaal samenwerken, met alle tien teams de rijen sluiten, komen we wellicht zelfs beter uit deze situatie.”

Volgens Steiner moet er ‘goed gekeken worden waar geld te besparen valt’. “We kunnen immers niets aan de situatie veranderen, maar moeten er realistisch mee omgaan.”

Minder geld

“We krijgen minder geld”, verwijst hij naar de teams, “maar we willen allemaal de deuren open kunnen houden. Daarom moeten we het eens worden over kostenbesparingen die de sport in zijn geheel misschien wel interessanter maken in de toekomst.”

Steiner doelt daarbij vermoedelijk op de budget cap die in 2021 van kracht wordt, en hoe de Formule 1 en regelgever FIA er sowieso al op lijken aan te dringen die verder te verlagen. Ook wordt er gekeken naar maatregelen om de ontwikkelingskosten voor teams te beperken. Zo is de introductie van de nieuwe generatie auto’s al naar 2022 uitgesteld, terwijl voor 2021 aan strikte restricties wordt gedacht.

Genoeg te bespreken, dus. Maar: “Volgens mij is het ook iedereens bedoeling dat alle teams volgens jaar in Melbourne weer op de grid staan”, houdt Steiner er vertrouwen in.

