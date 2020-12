Fijne feestdagen voor alle F1-fans!

Gepersonaliseerde kerstkaarten, grappige cadeau’s voor een teamgenoot en foute kersttruien. Naar goede gewoonte hebben de Formule 1-coureurs en -teams zich weer uitgesloofd om alle fans fijne feestdagen te wensen!

De FORMULE 1-redactie ontving verschillende kerstkaarten, een daarvan was van Max en Jos Verstappen en manager Raymond Vermeulen. Hierboven zie je het kaartje van de Verstappens.

Luister ook: De Grote Terugblik: De plussen en minnen van een bewogen F1-seizoen

“Zeven vingers zijn weer normaal, wat een geweldig kerstgeschenk”, vertelt Romain Grosjean, die nog steeds herstelt van zijn crash in Bahrein.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Romain Grosjean (@grosjeanromain) Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. statistics, marketing Wijzig uw instellingen om deze content te zien.

Valtteri Bottas en zijn vriendin Tiffany Cromwell wensen via Twitter iedereen fijne feestdagen.

Mercedes organiseerde dit jaar een wedstrijd waarbij de kinderen van teamleden de kerstkaart voor het team mochten ontwerpen. Dit ontwerp kwam als winnaar uit de bus!

Carlos Sainz wenst zijn volgers, in Ferrari-kleuren, een vrolijke kerst.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Carlos Sainz (@carlossainz55) Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. statistics, marketing Wijzig uw instellingen om deze content te zien.

Zijn Alfa Romeo-coureurs Kimi Räikkönen, Antonio Giovinazzi en Robert Kubica braaf geweest of niet afgelopen jaar? Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracingorlen) Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. statistics, marketing Wijzig uw instellingen om deze content te zien.

Lees ook: Dit zijn de tien beste coureurs van 2020, gekozen door de coureurs zelf

George Russell en Nicholas Latifi hadden in Abu Dhabi enkele kerstgeschenken voor elkaar gekocht. De een kreeg zijn favoriete eten, de ander een foto met handtekening van Alex Albon.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Williams Racing (@williamsracing) Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. statistics, marketing Wijzig uw instellingen om deze content te zien.

Nicholas Latifi wenst iedereen via zijn persoonlijk profiel ook fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. De Canadees heeft op de details gelet, want de decoratie in de kerstboom is in Williams-kleuren.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Nicholas Latifi (@nicholaslatifi) Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. statistics, marketing Wijzig uw instellingen om deze content te zien.

Familie Räikkönen wenst iedereen een zalig kerstfeest.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Minttu Räikkönen (@mintturaikkonen) Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. statistics, marketing Wijzig uw instellingen om deze content te zien.

“Merry Christmas”, zegt Renault. Daniel Ricciardo en Esteban Ocon zijn helemaal in thema met een kersttrui.