Voor wie niet genoeg kan krijgen van de Netflix-documentaireserie Drive to Survive is er goed nieuws: de Formule 1 en Netflix hebben de samenwerking verlengd. Hierdoor verschijnen nog zeker twee seizoenen van de populaire serie op de streamingdienst.

Drive to Survive verscheen voor het eerst in 2019, toen de Formule 1-coureurs en de teambazen op de voet gevolgd werden in het seizoen 2018. Het bleek een grote hit: miljoenen mensen bekeken de serie. Het was niet alleen voor de doorgewinterde Formule 1-fan interessant, de serie trok namelijk ook veel belangstelling van mensen die nog niet bekend waren met de sport. Mede door deze serie groeide de Formule 1 explosief in de Verenigde Staten, waar vorig jaar ruim 400.000 mensen naar Austin trokken voor de Grand Prix.

Voor fans van de Netflix-serie is er goed nieuws: de Formule 1 verlengt de samenwerking met de streamingdienst, die dit seizoen al bezig is met het filmen van het vijfde seizoen. Nu kunnen de fans ook rekenen op een zesde seizoen, waarin het Formule 1-seizoen 2023 centraal zal staan.

Onlangs waarschuwde Formule 1-baas Stefano Domenicali wel nog dat de Netflix-serie een toegevoegde waarde moest hebben. Dit zei hij naar aanleiding van de kritiek die de serie steeds meer te verduren kreeg. Zo wordt er in de monteerkamer te speels omgegaan met geluidsfragmenten waardoor het niet meer overeenkomt met de werkelijkheid. Dat was voor regerend wereldkampioen Max Verstappen reden genoeg om niet meer aan de serie mee te werken. Domenicali hoopt dat de Nederlander wel weer mee wil werken aan de nieuwe seizoenen van Drive to Survive.

“Een coureur die weigert om mee te doen omdat hij het gevoel heeft dat hij niet op de juiste manier neergezet wordt, dat is niet constructief”, zei Domenicali eerder dit jaar. “Er is een dialoog nodig om te begrijpen hoe hij in een format waar hij zich goed bij voelt kan worden betrokken. Het is iets dat we met alle coureurs zullen bespreken. We moeten ervoor zorgen dat dit project mensen blijft aantrekken, zonder dat het het beeld en de betekenis van de sport verdraait.”