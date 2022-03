De Formule 1 wil om tafel gaan met streamingdienst Netflix en Max Verstappen naar aanleiding van de kritiek op en afwezigheid van de Nederlander in de serie Drive to Survive. Formule 1-baas Stefano Domenicali hoopt dat de gesprekken ervoor zorgen dat de wereldkampioen weer mee wil werken.

Verstappen stak zijn kritiek over Drive to Survive niet onder stoelen of banken. De wereldkampioen van 2021 was dé grote afwezige van seizoen vier van de documentaireserie die geprezen wordt, maar ook steeds meer kritiek krijgt. Zo zouden de producenten soms te ver gaan met het dramatiseren van sommige momenten en worden racemomenten bewerkt met boordradio’s van andere races. Dat is Verstappen niet weggelegd: “Ik ben een vrij nuchter persoon. Ik wil gewoon feiten. Het hoeft voor mij niet aangedikt te worden. Het is gewoon niet mijn ding”, aldus de Nederlander.

Uiteraard voelt het voor Formule 1-baas Stefano Domenicali vreemd dat de wereldkampioen ontbreekt in het nieuwe seizoen. Hij geeft toe dat Netflix sommige momenten inderdaad aandikt. “Het lijdt geen twijfel dat het Netflix-project een zeer succesvol effect heeft gehad”, wordt Domenicali geciteerd door Motorsport-Magazin.com. “Om de interesse van een nieuw publiek te wekken, werd een toon gebruikt die in sommige opzichten gericht was op het dramatiseren van het verhaal.”

De teams hebben in Bahrein in een meeting gesproken over de manier waarop Drive to Survive de Formule 1 neerzet, vertelt Domenicali. “We zullen ook met Netflix praten omdat het noodzakelijk is dat het verhaal niet van de werkelijkheid afwijkt, anders past het niet meer bij ons”, waarschuwt de Formule 1-baas.

Domenicali is het er niet helemaal mee eens dat Verstappen besloten heeft om niet langer mee te doen aan Drive to Survive. “Een coureur die weigert om mee te doen omdat hij het gevoel heeft dat hij niet op de juiste manier neergezet wordt, dat is niet constructief”, legt de Italiaan uit. “Er is een dialoog nodig om te begrijpen hoe hij in een format waar hij zich goed bij voelt kan worden betrokken. Het is iets dat we met alle coureurs zullen bespreken. We moeten ervoor zorgen dat dit project mensen blijft aantrekken, zonder dat het het beeld en de betekenis van de sport verdraait.”

