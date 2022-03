Max Verstappen speelt al jaren een hoofdrol in de Formule 1, maar de wereldkampioen zal wederom op zijn best een bijrol spelen in de Netflix-docuserie Drive to Survive die vrijdag uitkomt. “Het is gewoon mijn ding niet.”

Wat dat betreft is er geen verschil met de afgelopen seizoenen van de Netflix-hit, want Verstappen werkte daar ook al niet of nauwelijks aan mee. Vorig jaar was dat niet anders, en dat zal het in de toekomst ook niet zijn, vertelt hij. “Ik ga niet van gedachten veranderen”, benadrukt de Nederlander. “Dat stond na seizoen één al wel vast.”

“Ik ben een vrij nuchter persoon. Ik wil gewoon feiten. Het hoeft voor mij niet aangedikt te worden”, vervolgt Verstappen, inhakend op hoe Drive to Survive behoorlijk gedramatiseerd is. Zo worden er rivaliteiten en relletjes opgeklopt en is de montage geregeld, op z’n zachtst gezegd, creatief te noemen. “Het is gewoon mijn ding niet.”

Lees ook: Coureurs nemen creatieve montage Netflix voor lief: ‘Show om de sport te verkopen’

Verstappen zal uiteraard wel te zien en horen zijn in seizoen 4. Los van al het actiebeeld dat gebruikt wordt, konden de Netflix-camera’s hem ook filmen in de paddock en tijdens alle persconferenties en mediasessies. Verwacht van Verstappen echter geen diepte-interviews of unieke inkijkjes achter de schermen.

Enigszins grinnikend vertelt Verstappen dat hij de nieuwe reeks van Drive to Survive ‘waarschijnlijk’ wel gaat kijken. “Dan zie ik wel hoe over the top het is. En daarna ga ik verder met mijn leven en kijk wel wat andere documentaires op Netflix.” Verstappen werkt overigens wel samen met Viaplay, de Nederlandse Formule 1-zendgemachtigde. Viaplay komt binnenkort met een Verstappen-documentaire.

Lees ook: Verstappen hekelt Drive to Survive: ‘Veel is nep, schouderduw Hamilton zal er wel inzitten’