Geen Max Verstappen in het nieuwe seizoen van de Netflix-serie Drive to Survive dus, de Nederlander kan zich niet vinden in de creatieve vrijheid die de makers zich toeëigenen. De andere coureurs schaarden zich vandaag niet bepaald en masse achter hun collega.

Max Verstappen haalde deze week in een interview met AP uit naar de producers die in zijn ogen teveel hun eigen draai geven aan het eindproduct. “Ik begrijp dat dit gedaan moet worden om de populariteit in Amerika een boost te geven (…) Maar ze hebben rivaliteiten gefaket die helemaal niet bestaan.” Verstappen houdt dan ook de lippen stijf op elkaar als de crew van Drive to Survive in de buurt is met de inmiddels beruchte hengelmicrofoon. “Ik heb besloten om niet meer mee te doen en ook geen interviews meer te geven.”

Foto: BSR Agency

Je bijt niet in de hand die je voedt, het is een spreekwoord dat vaak van toepassing is op de Formule 1, op elke globale sport. Coureurs hebben belang bij dergelijk aandacht en zijn ook groot/groter geworden door de serie. Daniel Ricciardo heeft uitstekend kunnen profiteren van Drive to Survive en zijn woorden waren dan ook zalvender. Iets dat ongetwijfeld ook zal komen door het feit dat de Australiër in ieder geval in de eerste seizoenen een verbintenis had met Netflix en elk jaar ook een ‘eigen’ aflevering heeft gehad.

“We hebben allemaal ervaren welk effect het heeft gehad op de sport, het is hier in de VS echt gegroeid. In Europa misschien iets minder maar daar groei je ook op met Formule 1”, aldus Ricciardo. “Natuurlijk wil je soms wat ruimte en privacy en dan kun je dat ook tegen ze zeggen. Voor mij is het ok geweest, ik denk dat Max en ik gewoon een verschillende relatie met ze hebben”, sloot de Australiër af met een grijns.

‘Enorm respect voor wat Netflix gedaan heeft’

Verstappens huidige teamgenoot Sergio Perez looft vooral het succes en effect dat de serie heeft gesorteerd in de Verenigde Staten. Hij neemt het theater waar Verstappen over spreekt op de koop toe. “Wat Drive to Survive heeft gedaan voor de sport is groots en dat is iets wat ik enorm respecteer. In het begin had ik er niet zoveel mee, vond ik het niet zo belangrijk. En ja, ze creëren drama maar dat is de manier waarop ze de sport verkopen. Het is een show, uiteindelijk is het goed voor F1 en de fans.”

Foto: BSR Agency

Esteban Ocon ontvangt Netflix met open armen, hij stelde eerder al eens dat de streamingdienst zomaar eens rol zou hebben kunnen gespeeld in zijn aanstelling bij Renault en nu Alpine. Ook hij werd dit jaar tijdens de Franse GP op de voet gevolgd en uiteraard kwam er geen kwaad woord over Netflix uit zijn mond vandaag. “Het is zo’n groot verschil met vroeger, Drive to Survive geeft de kijker exclusieve toegang. Er is een groter algemeen publiek dat niet zoveel wist van F1 en nu aangetrokken wordt.”

“Het deed ze misschien aan robots denken, het was een sport die zichzelf herhaalde. Maar ze zagen de karakters niet, ik vind dat nu fantastisch om te zien. Netflix heeft veel voor mijn carrière betekend, ik had geen stoeltje en de mensen konden zien hoe wanhopig ik was. Het heeft mijn loopbaan echt geholpen.”

Benieuwd naar de respons

Veel is het niet maar ook Kimi Räikkönen heeft zo zijn gedachten over Drive to Survive. “Ik heb het niet gekeken om eerlijk te zijn. Maar ik hoor wel vaak dat er de nodige spanning aan wordt toegevoegd om het een beetje mooier te maken. Of dat goed is, is de vraag.”

In Rusland werd thuisrijder Nikita Mazepin geschaduwd door de tv-crew, hij liet zich van zijn beste kant zien en natuurlijk had hij louter positieve dingen te zeggen. “Ik vind het een goede show, ik maak dit jaar mijn debuut. Ik ben heel benieuwd wat het is geworden en naar de respons. Mensen vergeten soms wel dat er personen zitten achter de helm. Ik heb me zo normaal mogelijk gedragen, we zijn naar mijn huis geweest en mijn oude universiteit. Het was leuk werken met ze.”

