Na een lange reeks Europese races is het weer tijd voor de Formule 1 om de Atlantische Oceaan over te steken en na een jaar afwezigheid een bezoekje te brengen aan de Verenigde Staten. Dat betekent ook meteen langer opblijven in Nederland, aangezien alle actie pas ’s avonds zal beginnen.

De Formule 1 moest vorig jaar meerdere overzeese races afgelasten vanwege het coronavirus, maar voor dit seizoen stonden er weer enkele op de kalender. Zo ook de Grand Prix van de Verenigde Staten, die na een jaartje afwezigheid weer verreden zal worden op het Circuit of the Americas in Austin, Texas. De coureurs zullen 56 ronden afleggen op het 5,5 kilometer lange circuit dat bekendstaat om de steile gang richting bocht 1, waarna de coureurs door een lastige maar snelle bochtencombinatie vliegen.

Voor Europese Formule 1-fans was het de afgelopen tijd prima te doen met starttijden rond het gebruikelijke, zo’n 15:00 uur in de middag, maar voor de Grand Prix van de Verenigde Staten zullen Nederlandse fans wat langer op moeten blijven. Alle actie begint pas rond het avonduur en met name de kwalificatie zal een latertje worden met een starttijd van 23:00 uur. De race begint zondag om 21:00 uur.

Tijdschema GP Verenigde Staten (Nederlandse tijd):

Vrijdag 22 oktober

Vrije Training 1: 18:30 uur – 19:30 uur

Vrije Training 2: 22:00 uur – 23:00 uur

Zaterdag 23 oktober

Vrije Training 3: 20:00 uur – 21:00 uur

Kwalificatie: 23:00 uur – 00:00 uur

Zondag 24 oktober

Race: 21:00 uur – 23:00 uur

Foto: BSR Agency