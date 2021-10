Meewerken aan Drive to Survive doet Max Verstappen niet meer. In het verleden werd er iets te creatief omgesprongen met zijn quotes: “En als je niet meedoet, is er ook niet iets om te laten zien.” Al heeft Verstappen wel een idee welk moment de eindmontage zal halen: “Ik liep per ongeluk tegen Lewis aan dus dat zal er wel inzitten.”

Lees ook: Verstappen over ophef om schouderduwtje met Hamilton: ‘Zit niks achter’

Het seizoen 2021 biedt tot nu toe zoveel spektakel dat de producenten van Netflix voor Drive to Survive eigenlijk alleen maar hun materiaal achter elkaar hoeven te zetten voor een goede serie. De show staat bekend om zijn creatieve montages waardoor sommige races of verhaallijnen er anders uitkomen dan ze in werkelijkheid waren. De Amerikanen slikken het voor zoete koek, de serie is erg populair in de Verenigde Staten en dat was precies wat Liberty Media voor ogen had.

Verstappen zelf snapt dat ook. “Ik begrijp dat dit gedaan moet worden om de populariteit in Amerika een boost te geven.” De verwachte supportersaantallen op het Circuit of the Americas liegen er dit weekend niet om, de tribunes zijn weer afgeladen als de Formule 1 voor het eerst sinds 2019 Austin weer aan zal doen en dat is voor een deel voor het conto van Netflix. “Maar van mijn kant, als coureur zijnde, vind ik het niet leuk om er aan mee te doen”, vertelt de Nederlander aan Associated Press.

Lees ook: Tijdschema GP Verenigde Staten: een latertje voor Nederlandse fans

“Ik heb in eerdere seizoenen wel meegewerkt en toen zijn quotes toegepast op andere situaties waar ik het helemaal niet over had. Ze hebben veel zaken gefaket. Ze hebben rivaliteiten gefaket die helemaal niet bestaan.” Verstappen houdt dan ook de lippen stijf op elkaar als de crew van Drive to Survive in de buurt is met de inmiddels beruchte hengelmicrofoon.

“Ik heb besloten om niet meer mee te doen en ook geen interviews meer te geven. Dan heb je ook geen materiaal meer om te laten zien. Ik ben niet iemand van dat soort dramatische shows. Ik wil gewoon feiten en echte dingen die gebeuren.” Om af te sluiten met een verwijzing naar een veelgemaakte grap op social media. “Ik botste in Imola per ongeluk met Lewis toen we langs elkaar liepen, dus dat zal er wel inzitten.”

Lees ook: Sydney wil F1 met ‘Monaco-achtige’ Grand Prix weglokken uit Melbourne

Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. statistics, marketing Wijzig uw instellingen om deze content te zien.