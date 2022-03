Lando Norris is niet helemaal gediend van de manier waarop Netflix ook in het vierde seizoen van Drive to Survive sommige momenten probeert aan te dikken. Met name het fragment van de Grand Prix van Bahrein zit hem dwars: “Daar ben ik het misschien niet helemaal mee eens.”

De Netflix-serie Drive to Survive werd de afgelopen jaren veel geprezen. Het bracht, met name in de Verenigde Staten, veel nieuwe fans naar de Formule 1. Maar er klonk ook regelmatig kritiek. Zo weigerde Max Verstappen mee te werken aan het vierde seizoen omdat het productieteam te vrij omgaat met de beelden om het wat aan te dikken. “Ik ben een vrij nuchter persoon. Ik wil gewoon feiten. Het hoeft voor mij niet aangedikt te worden”, stelde de Nederlander.

Ook in seizoen vier wordt er weer flink wat gespeeld met de beelden en audiofragmenten van het seizoen 2021, wat Lando Norris merkte. De Brit zet bij sommige stukken zijn vraagtekens. “De tweede aflevering is de eerste echte introductie van Daniel, mijzelf en McLaren”, vertelt Norris. “Dat is goed, het geeft je een goed inzicht. Ik denk dat het er van mijn kant goed uitziet, misschien niet zozeer van de andere kant.”

“Er zijn duidelijk wat opmerkingen en dingen hier en daar die misschien niet op hun plaats zijn. Als je de persoon bent over wie het gaat, ben je het er misschien niet zo mee eens omdat het dan kan lijken alsof je iets op een moment hebt gezegd, wat niet juist is”, aldus Norris.

Als voorbeeld haalt hij de montage van de Grand Prix van Bahrein aan. Op de beelden is te zien dat Norris en Ricciardo zij-aan-zij door de eerste bocht gaan, maar daar wordt vervolgens een boordradiobericht van Norris ondergezet die van een andere race kwam. “We zaten niet eens in de buurt van elkaar. Op de boordradio claim ik dat hij me naast de baan duwt, dat komt gewoon van een totaal andere race. Er zijn dus wat zaken die wat overdreven zijn en misschien ben ik het daar niet helemaal mee eens”, schemert Norris zijn kritiek door.