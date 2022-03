De Netflix-documentaireserie Drive to Survive is een daverend succes, maar het voortbestaan van de serie hangt af van de toegevoegde waarde die het de Formule 1 kan blijven bieden, laat Formule 1-baas Stefano Domenicali weten.

Volgende week verschijnt alweer het vierde seizoen van de Netflix-documentaireserie Drive to Survive. De crew van Netflix volgt daarbij de prominenten van de Formule 1 en dat heeft al veel memorabele momenten opgeleverd. Zo werd Haas F1-teambaas Günther Steiner een ware cultheld door zijn opvallende uitspraken en kregen de F1-fans een inkijkje in de onderlinge ruzie tussen Red Bull en motorleverancier Renault.

Lees ook: Netflix toont trailer vierde seizoen Drive to Survive

De serie heeft ook veel nieuwe fans naar de Formule 1 weten te trekken. De Grand Prix van de Verenigde Staten, een van de beoogde nieuwe markten voor de Formule 1, was het drukstbezochte raceweekend ooit met 400.000 toeschouwers. Er klinkt ook wel kritiek van de doorgewinterde fan, die opmerkt dat de serie te vaak sensatiebelust is en ook flink overdrijft. Formule 1-baas Stefano Domenicali is blij met het succes van de Netflix-serie, maar waarschuwt dat Drive to Survive een toegevoegde waarde moet blijven bieden als het nog meer seizoenen wil produceren.

“Er bestaat geen twijfel over dat Drive to Survive een ongelofelijk effect heeft gehad, met name op het nieuwe publiek en ook in nieuwe markten als de Verenigde Staten”, wordt Domenicali door Motorsport.com geciteerd in gesprek met Wall Street-analisten. Domenicali belooft hen dat het nieuwe seizoen weer eentje is om van te smullen, mede dankzij de zinderende titelstrijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen.

Lees ook: Verstappen hekelt Drive to Survive: ‘Veel is nep, schouderduw Hamilton zal er wel inzitten’

Lovend is Domenicali dus wel, maar het voortbestaan van de serie – in de huidige vorm – is niet gegarandeerd. “Het is belangrijk dat we met onze Netflix-vrienden blijven werken zolang we geloven dat het een onderscheidende factor is. Als het gewoon een andere manier wordt om over de Formule 1 te praten zonder dat het iets toevoegt, dat het het F1-platform geen toegevoegde waarde biedt, dan is het misschien beter om opnieuw te onderhandelen om te kijken wat we in de toekomst anders kunnen doen”, aldus Domenicali, die nog wel afsluit door te benadrukken dat Netflix een belangrijke rol speelde in de groei van de Formule 1. Het vierde seizoen van Drive to Survive verschijnt 11 maart op Netflix en bestaat uit tien afleveringen.

Foto: Motorsport Images