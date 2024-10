Het is een gemis voor veel Formule 1-fans: Daniel Ricciardo staat tijdens de aanstaande Grand Prix in Austin niet op de grid. De goedlachse Australiër werd na het raceweekend in Singapore vervangen door Liam Lawson. Ook de producenten van Drive to Survive – de Netflix-serie die Ricciardo enorm populair heeft gemaakt bij het Amerikaanse publiek – gaan hem enorm missen.

In gesprek met Formula1.com blikte Drive to Survive-producent James Gay-Rees terug op de afleveringen die hij samen met Ricciardo heeft mogen maken. De Australiër stond in zes seizoenen meer dan eens centraal – zijn unieke karakter en gevoel voor humor zorgden ervoor dat nieuwe Formule 1-fans hem al snel in hun harten sloten. Ricciardo werd voor velen het gezicht van Drive to Survive en daarmee het gezicht van de sport.

“Ik denk dat Daniel (Ricciardo, red.) al snel ieders favoriet werd,” aldus Gay-Rees. “Hij is een geweldig onderdeel geweest van onze show, daar is geen twijfel over mogelijk. Ik heb laatst de trailer voor seizoen één nog eens bekeken en daarna een stukje van de allereerste aflevering. Het is daar duidelijk nog de ‘Daniel show.’” Volgens Gay-Rees is daar een logische verklaring voor: “Hij omarmde de serie toen veel mensen dat nog niet deden en besteedde veel tijd aan ons. Hij is een enorm sympathieke kerel en had vanaf het begin een aanstekelijke energie.”

Hoeksteen

In de beginjaren van Drive to Survive had de cameraploeg van Netflix nog geen toegang tot de garages van Ferrari en Mercedes; Red Bull was het enige topteam dat mee wilde doen, waardoor Ricciardo al snel uitgroeide tot de grote ster. “Hij is gewoon heel relaxed voor de camera,” lichtte Gay-Rees toe. “Ik zou het vreselijk vinden om gefilmd te worden, maar voor hem is het vrij eenvoudig. Hij is zo charismatisch.”

Ook toen Drive to Survive meer toegang kreeg bij de andere teams, bleef Ricciardo de aandacht opeisen. “Hij werd zo’n belangrijk onderdeel van de show,” vervolgde de Britse producent. “Hij werd echt een hoeksteen, en is dat in sommige opzichten nog steeds.” Over het plotselinge einde van Ricciardo’s carrière zegt Gay-Rees het volgende: “Ik weet zeker dat hij het niet zo had gewild. Het is moeilijk om je niet af te vragen wat er zou zijn gebeurd als hij bij Red Bull was gebleven. Ik denk persoonlijk dat hij Max (Verstappen, red.) had kunnen verslaan.”

“Het is het einde van een tijdperk,” vatte Gay-Rees samen. “Ik kijk terug op een hele fijne samenwerking. Gelukkig hebben we nu een aantal andere coureurs bij wie we hetzelfde gevoel hebben, al proberen we hem natuurlijk niet te vervangen. We zullen hem missen op persoonlijk, professioneel én sportief vlak.”

