De immer populaire Daniel Ricciardo reed in Singapore zijn laatste race namens Visa RB. De teleurstellende resultaten van het afgelopen jaar hebben ertoe geleid dat Liam Lawson hem in Austin vervangt. In Texas hopen ze echter dat Ricciardo wel meereist naar de GP van de Verenigde Staten – stoeltje of niet, de Australiër blijft een geliefde figuur bij de Amerikaanse fans.

Robert ‘Bobby’ Epstein, de grote baas van het Circuit of the Americas in Austin, besprak het ontslag van Daniel Ricciardo met ESPN. De Amerikaan legde uit dat de 35-jarige coureur nog steeds belangrijk is voor de fans, ondanks dat hij geen zitje meer heeft in de Formule 1. “Hij kan tijdens ons evenement net zo’n grote impact hebben buiten de auto als in de auto,” aldus Epstein.

‘Hoop dat hij zich meer op de fans gaat richten’

“Mensen hebben niet per se een kaartje gekocht om hem te zien racen – hij reed toch niet in een competitieve auto,” legde de circuitbaas uit. “De fans komen omdat hij deel uitmaakt van de gemeenschap rondom de Formule 1, en dat kan hij nog steeds doen. Ricciardo is echt heel geliefd in Texas en ik denk dat hij het hier erg naar zijn zin heeft. Het zou mooi zijn als hij zich nog meer op de fans gaat richten nu hij minder verplichtingen heeft.”

Daniel Ricciardo is, mede dankzij de Amerikaanse Netflix-serie Drive to Survive, ontzettend populair bij het Amerikaanse publiek. In de Verenigde Staten zien veel mensen hem nog steeds als het gezicht van de sport. Epstein hoopt dan ook dat de achtvoudig racewinnaar eind oktober alsnog naar Austin afreist. “Ik hoop dat Ricciardo hier nog steeds naartoe komt,” besloot hij. “Veel mensen willen graag zijn hand schudden of met hem op de foto. We houden hem wel bezig.”

