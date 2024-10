Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner snapt wel waarom Red Bull Daniel Ricciardo de laan heeft uitgestuurd. Volgens de Italiaan kan Red Bull met het oog op de toekomst beter Liam Lawson testen als zelfs een potentiële vervanger van Sergio Pérez, dan de Australiër langer aanhouden. Toch is het nooit leuk voor een team om een coureur te ontslaan, weet ook Steiner.

Na de Grand Prix van Singapore maakte Visa RB bekend dat Daniel Ricciardo in Austin niet meer achter het stuur van de VCARB01 kruipt. Liam Lawson neemt het stokje over van de Australiër, nadat hij vorig jaar als vervanger van diezelfde Ricciardo al zijn racekwaliteiten had laten zien. Steiner begrijpt de beslissing van Red Bull wel.

“Red Bull wist dat als ze Liam volgend jaar niet in een auto hadden gezet, hij ergens anders heen had kunnen gaan”, aldus Steiner in zijn column voor Formula1.com. “Ze wilden hem niet kwijt. Door hem nu in te zetten, kunnen ze hem beter beoordelen voor volgend jaar.”

Ricciardo moet daarom plaatsmaken voor de Nieuw-Zeelander. Volgens Steiner is het vertrek van de Australiër terecht, “het mocht gewoon niet zo zijn”, maar gaat de Formule 1 Ricciardo wel missen. “Ricciardo zal een verlies zijn, omdat veel mensen hem hebben leren kennen, vooral door Drive to Survive op Netflix. Hij heeft veel nieuwe fans naar de Formule 1 gebracht”, legt Steiner uit. “Hij is een groot karakter en ook een aardige vent. Iedereen kon het met hem vinden. Maar dit is Formule 1. Je moet presteren om te overleven.”

Altijd moeilijk

Ook Steiner heeft in zijn carrière als teambaas van Haas wel eens een coureur de laan uit moeten sturen. Zo werd Mick Schumacher in 2023 door Nico Hülkenberg vervangen. De voormalig teambaas snapt daarom de aarzelingen van Red Bull heel goed.

“Beslissen om van coureur te veranderen, of dat nu tijdens het seizoen is of voor de volgende campagne, is echt moeilijk”, legt Steiner uit. “Uit mijn ervaring bij Haas weet ik dat hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt. Het is nooit leuk om een coureur te vertellen dat hij eruit ligt.”

