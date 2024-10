Voormalig teambaas Günther Steiner heeft zijn verbazing uitgesproken over het feit dat Red Bull en Visa RB nog altijd dezelfde eigenaar hebben. Beide teams vallen onder Red Bull GmbH, wat tijdens het raceweekend in Singapore opnieuw tot discussies leidde. Daniel Ricciardo, coureur van Visa RB, kaapte daar de snelste raceronde weg van McLaren, de grootste rivaal van zusterteam Red Bull. “Een vreemde actie,” aldus Steiner.

“In mijn ogen was het pakken van die snelste ronde een beetje vreemd,” zei Günther Steiner in een aflevering van de Red Flags podcast. “Het wordt steeds meer een probleem – in een sport als de Formule 1 zou geen enkele eigenaar twee teams moeten hebben. Het roept altijd vragen op of er onderling teamorders worden gegeven.”

Steiner erkent dat Red Bull een grote bijdrage heeft geleverd aan de sport, maar ziet wel een probleem op de lange termijn. “We moeten respect hebben voor wat Red Bull heeft gedaan,” vervolgde Steiner. “Ik was erbij toen meneer Mateschitz (oprichter Dietrich Mateschitz, red.) het Minardi-team kocht.” Minardi werd later omgedoopt tot opleidingsteam Toro Rosso, het huidige Visa RB. “Dat team, en de Formule 1 in het algemeen, had het toen moeilijk”, vervolgde Steiner. “Als Red Bull niet had ingegrepen, was Minardi waarschijnlijk verdwenen. Maar de sport is sindsdien flink gegroeid, en ik denk dat er in de toekomst maatregelen genomen moeten worden tegen eigenaren die meerdere teams bezitten.”

‘Moeten dit soort situaties voorkomen’

Volgens Steiner is het belangrijk dat de Formule 1 actie onderneemt om vergelijkbare situaties in de toekomst te voorkomen. “Het hoeven geen drastische maatregelen te zijn,” voegde hij eraan toe. “We mogen niet vergeten hoeveel Red Bull heeft geïnvesteerd in de sport. We kunnen hen niet zomaar vertellen wat ze met hun teams moeten doen. Maar het is wel iets waar in de toekomst over nagedacht moet worden. Hoe kunnen we voorkomen dat dit soort dingen weer gebeuren?” doelde Steiner op het incident in Singapore.

“Het is puur een probleem omdat Visa RB dezelfde eigenaar heeft als Red Bull,” concludeerde Steiner. “Stel dat Sauber de snelste ronde had gereden, dan had niemand er iets over gezegd. Het probleem is gewoon dat beide teams onder hetzelfde moederbedrijf vallen,” aldus de ex-teambaas van Haas.

