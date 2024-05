Vanaf nu ligt de nieuwe editie van FORMULE 1 Magazine weer in de winkels! In deze editie vind je een reportage over de droom van Andretti, lees je over Norris zijn eerste overwinning en natuurlijk veel meer! Haal ‘m in de winkel of bestel online!

Ook in deze editie:

Max Verstappen, de multitasker: ‘Simracen is voor mij soort van ontspanning’

Reportage: Bij de thuisrace van Visa RB zijn de personeelsleden de ware Vips

Nico Hülkenberg: vader, veteraan, Audi’s nieuwe boegbeeld en in de vorm van zijn leven

Historie: Hoe een Franse journalist het vertrouwen won van Ayrton Senna

Techniek: Alles wat je moet weten over de monsterremmen van een F1-auto

Reportage: Mercedes vertrouwt in Monaco op vervoer per luxe boot van Friese firma

Deze editie van FORMULE 1 Magazine