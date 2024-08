We blikken in de podcast Formule 1 Paddockpraat terug op de eerste seizoenshelft van de Formule 1. Wat zijn de tops en flops qua coureurs en teams? “Aston Martin presteert zwaar ondermaats, het is beschamend”, meent verslaggever Gerard Bos.

Waar de groene brigade vorig jaar vriend en vijand verraste, zo kleurloos rijdt het team van Lawrence Stroll nu rond in de Formule 1. “Het is troosteloos”, aldus Bos. “Kijk naar McLaren dit jaar, dat verwacht je toch ook van Aston Martin? Ze zijn daar de weg kwijt en moeten echt dingen rigoureus anders gaan doen. Gezien de capaciteiten en kwaliteiten, vind ik ze echt de grootste teleurstelling van het seizoen.”

Fernando Alonso lijkt ook zijn gretigheid van afgelopen seizoen wat verloren te zijn. Bovendien heeft de Spanjaard al meerdere keren laten blijken dat hij er weinig vertrouwen in heeft dat het team binnenkort weer vooraan rijdt. “Dit blijft op deze manier geen duurzame relatie. Er gaat een keer een bom ontploffen”, voorspelt Bos.

Beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcast of Youtube.



