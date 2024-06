In de nieuwe aflevering van Formule 1 Paddockpraat zoomen we in op de sterke prestaties van McLaren en Lando Norris. Is het genoeg om Max Verstappen in de spiegels te laten verdwijnen? “Zelfs met gelijkwaardig materiaal is Verstappen niet te verslaan”, aldus André Venema. “En wil je hem verslaan, dan moet je foutloos zijn, anders gaat het niet lukken.”

Ook blikken we met Morris Schuring terug op de afgelopen editie van de 24 uur van Le Mans. De pas 19-jarige coureur debuteerde in deze prestigieuze langeafstandsrace en ging er direct met de overwinning vandoor. Hoe zwaar was deze race, wat heeft hij geleerd van zijn ervaren teamgenoten en wat zijn de toekomstplannen? Dit en meer in deze aflevering, mis het niet!

Beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hierboven op onze site of via Spotify, Apple Podcast of Google Podcast.