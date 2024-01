FIA Championship Manager Claire Dubbelman en Head of Live Production bij Formula 1 Wendy Hendrickx zijn te gast in de podcast van Formule 1 Paddockpraat – Special. We hebben het uitgebreid over hun werk, vrouwen in de Formule 1 en het aanspreken van nieuwe doelgroepen.

Ook vertellen Dubbelman en Hendickx over de manier waarop zij een race ervaren. “Ik kijk eigenlijk niet naar een race. De taak die ik doe is zo specifiek. Ik kijk naar een scherm waar, elke seconde dat er auto’s op de baan zijn, informatie binnenkomt. Dus ik heb helemaal geen tijd om naar al dat goede werk dat Wendy doet te kijken”, zegt Dubbelman. Hendrickx voegt daaraantoe dat ze vooral bezig is met het vertellen van de verhaallijnen op de baan. “We willen bij de mensen thuis al die verhalen brengen, en dat zijn er veel tegelijkertijd. En af en toe is het wel zoeken naar tijd om het allemaal te laten zien.”

Vanuit de redactie sluit Sanne Huisman aan.