MP Motorsport-teambaas Sander Dorsman schuift dit keer aan in de podcast Formule 1 Paddockpraat. Dit team, gevestigd onder de rook van Rotterdam, komt uit in de Formule 2, Formule 3 en Formule 4. Kortom, ze zijn goed vertegenwoordigd in de hele keten tussen het karten en de Formule 1. Maar hoe gaat dit eigenlijk in zijn werk als je deze ladder wilt beklimmen?

Ook rijden er veel coureurs uit de opleidingsteams van de F1-teams in deze opstartklasses rond. Hoe lopen de lijntjes? Belt Helmut Marko hem op met de vraag of hij een talentvolle coureur kan stallen bij MP Motorsport? Verder beantwoordt Sander een aantal vragen van de luisteraars en blikken we alvast vooruit op de Grand Prix van Oostenrijk. Vanuit de redactie sluiten dit keer Mike Mulder en Bas Holtkamp aan. Mis het niet!



