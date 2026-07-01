De Formule 1 verhuist in Nederland van Viaplay naar Videoland. DPG Media, het moederbedrijf achter de streamingdienst Videoland, heeft een akkoord bereikt over de overname van de Nederlandse activiteiten van Viaplay. Met de deal is een bedrag van 142 miljoen euro gemoeid.

Wanneer de overname definitief is afgerond, krijgt Videoland de beschikking over de sportrechten van Viaplay Nederland. Dat betekent dat naast films en series ook live sport een plek krijgt op het platform, waaronder de Formule 1, de Premier League en darts.

De overname is nog niet definitief. Eerst moet de Autoriteit Consument & Markt (ACM) groen licht geven voor de transactie. Daardoor is nog niet bekend wanneer de sportuitzendingen daadwerkelijk via Videoland beschikbaar zullen zijn.

Voor bestaande Viaplay-abonnees verandert voorlopig niets. Zij kunnen hun abonnement blijven gebruiken en de races blijven volgen via de huidige Viaplay-app. De circa vijftig medewerkers van Viaplay Nederland maken na afronding van de overname de overstap naar DPG Media.

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