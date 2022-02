De Formule 1 heeft kijkcijfers gedeeld van het seizoen 2021. Daaruit blijkt dat de Formule 1 een enorme stijging kende in het aantal kijkers, met de Grand Prix van Abu Dhabi als hoogtepunt.

Maar liefst 108,7 miljoen mensen schakelden live in om deze titelbeslisser op tv te zien. Het was een stijging van 29 procent ten opzichte van 2020 en was – hoe kon het ook anders – de meest bekeken race van het seizoen 2021. In 2020 ging die eer naar de Grand Prix van Portugal met net iets meer dan 100 miljoen kijkers. Over het gehele seizoen 2021 keken er, cumulatief, 1,55 miljard mensen naar de 22 races die de kalender telde, een stijging van vier procent ten opzichte van 2020.

Lees ook: Brown: ‘De Formule 1 staat er commercieel geweldig voor’

Opvallend is dat de openingsrace in Bahrein ook hoge kijkcijfers kende, met 84,5 miljoen mensen die inschakelden. Ook de weekenden met de sprintraces bleken flink wat kijkcijfers met zich mee te brengen. Zo keken 79,5 miljoen mensen naar de race in Silverstone, 80,4 miljoen de race in Monza en 82,1 miljoen de race in Sao Paulo. Het gemiddelde lag in 2021 op 70,3 miljoen kijkers per race.

© Hoch Zwei

Wat dan amper een verrassing mag heten, is dat de kijkcijfergroei in Nederland het grootst was. Het cumulatieve kijkersaantal nam met maar liefst 81 procent toe ten opzichte van 2020. Ook in de Verenigde Staten stijgt de Formule 1 in populariteit. Daar zag de Formule 1 een stijging van 58 procent.

Lees ook: Duel Verstappen vs Hamilton bezorgt Liberty Media uitstekende cijfers

In 2020 lagen de bezoekersaantallen van races extreem laag dankzij de coronapandemie. Daardoor was het bij het grootste deel van de races onmogelijk om als fan op de tribune te zitten. Vorig jaar kon de Formule 1 weer publiek verwelkomen. Maar liefst 2,69 miljoen fans namen in 2021 plaats op tribunes. Dat was nog altijd een stuk lager dan voor corona, toen de Formule 1 zo’n 4 miljoen fans naar de circuits trok.

De Grand Prix van de Verenigde Staten was daarbij de koploper met 400.000 bezoekers gedurende het raceweekend. Mexico (371.000) en Groot-Brittannië (356.000) kende ook drukbezochte raceweekenden. 195.000 toeschouwers zagen Max Verstappen op Nederlandse bodem in Zandvoort rijden.